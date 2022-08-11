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Сообщение о переносе начала учебного года рассылают в Казнете

школа фейк начало года 15 августа Фото: Zakon.kz
Казахстанцы распространяют фейковое сообщение о том, что новый учебный год начнется 15 августа, сообщает Zakon.kz.

Информацию, рассылаемую в социальных сетях, прокомментировали Stopfake.kz в пресс-службе Министерства просвещения РК.

Данная информация не соответствует действительности. Учебный год традиционно начнется 1 сентября, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тыс. казахстанских детей.

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Из них 70% детей, как уточнили в ведомстве, выбрали обучение на государственном языке.

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Анастасия Московчук
МОН РК Казахстан
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