Сообщение о переносе начала учебного года рассылают в Казнете
Фото: Zakon.kz
Казахстанцы распространяют фейковое сообщение о том, что новый учебный год начнется 15 августа, сообщает Zakon.kz.
Информацию, рассылаемую в социальных сетях, прокомментировали Stopfake.kz в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Данная информация не соответствует действительности. Учебный год традиционно начнется 1 сентября, – уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тыс. казахстанских детей.
Из них 70% детей, как уточнили в ведомстве, выбрали обучение на государственном языке.
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