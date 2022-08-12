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DOTA 2 Major: кто окажется сильнейшим

титул игра Фото: Parimatch
Групповой этап киберспортивных соревнований DOTA 2 Arlington Major 2022 завершился 8 августа. После 5 дней напряженных соревнований две китайские команды финишировали лидерами своих групп, PSG.LDG и Team Aster.

PSG.LGD, которые прибыли в Арлингтон после получения чемпионского титула в Riyadh Masters 2022, подтвердили, что они серьезно настроены на победу. Киберспортсмены проиграли только один матч во время соревнований.

После пропуска предыдущего Major из-за визовых ограничений китайские команды вернулись, показывая лучшую игру в турнире.

Большие сюрпризы принес групповой этап Arlington Major – Tundra и NAVI, оба претендента на титул завершили участие в соревнованиях.

Плей-офф DOTA 2 проходит на Esports Stadium в Техасе с 9 по 14 августа.

Четыре лучшие команды из каждой группы посеяны в верхнюю сетку плей-офф, а команды, занявшие пятое и шестое места, продолжают свою игру в нижней сетке.

Сегодня поклонники киберспорта увидят встречу Entity и BOOM.

В рамках турнира команды уже играли друг с другом. Тогда уверенную победу одержали Entity.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.68, П2 – 2.11

Выходные также порадуют интересными встречами. Beastcoast выступят против Outsiders в матче за выход в Топ 5-6 PGL Arlington Major. Проигравшая команда покинет турнир.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 3.30, П2 – 1.30

Team Spirit еще ни разу не побеждали PSG.LGD, если не считать судьбоносного финала The International 10. В любом случае для них это прекрасная возможность взять реванш после поражения в Riyadh Masters 2022.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.35, П2 – 3.05

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Анастасия Московчук
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