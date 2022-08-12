DOTA 2 Major: кто окажется сильнейшим
PSG.LGD, которые прибыли в Арлингтон после получения чемпионского титула в Riyadh Masters 2022, подтвердили, что они серьезно настроены на победу. Киберспортсмены проиграли только один матч во время соревнований.
После пропуска предыдущего Major из-за визовых ограничений китайские команды вернулись, показывая лучшую игру в турнире.
Большие сюрпризы принес групповой этап Arlington Major – Tundra и NAVI, оба претендента на титул завершили участие в соревнованиях.
Плей-офф DOTA 2 проходит на Esports Stadium в Техасе с 9 по 14 августа.
Четыре лучшие команды из каждой группы посеяны в верхнюю сетку плей-офф, а команды, занявшие пятое и шестое места, продолжают свою игру в нижней сетке.
Сегодня поклонники киберспорта увидят встречу Entity и BOOM.
В рамках турнира команды уже играли друг с другом. Тогда уверенную победу одержали Entity.
Коэффициенты от Parimatch:
Выходные также порадуют интересными встречами. Beastcoast выступят против Outsiders в матче за выход в Топ 5-6 PGL Arlington Major. Проигравшая команда покинет турнир.
Коэффициенты от Parimatch:
Team Spirit еще ни разу не побеждали PSG.LGD, если не считать судьбоносного финала The International 10. В любом случае для них это прекрасная возможность взять реванш после поражения в Riyadh Masters 2022.
Коэффициенты от Parimatch: