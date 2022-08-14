СМИ: Неизвестный протаранил ограждение Капитолия на автомобиле и открыл огонь

Вооруженный мужчина врезался на автомобиле в ограждение возле здания Капитолия в Вашингтоне и открыл огонь, сообщает Zakon.kz.

Затем мужчина застрелился, передает Bloomberg.

Агентство сообщает, что инцидент произошел около 4:00 по местному времени (11:00 мск) возле ограждения на перекрестке Капитолийской 2-й улицы.

О пострадавших информации не поступало. Все детали случившегося устанавливаются. К месту происшествия выехали экстренные службы.

По данным Bloomberg, вооруженное нападение произошло, когда в США растет число угроз о возможных нападениях на фоне прошедших обысков в поместье экс-президента Дональда Трампа. Также издание сравнило этот инцидент со случаем, когда в апреле 2021 года мужчина на машине сбил двух полицейских Капитолия на блокпосту.