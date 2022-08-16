Диетолог рассказала, что опаснее: сахар или его заменители
По словам диетолога, на данный момент нельзя отнести сахар и сахарозаменители к опасным для здоровья продуктам.
— Как и с любым другим продуктом, важно только количество, в котором мы его потребляем, ведь даже вода при избытке может стать токсичной и даже привести к летальному исходу, – пояснила специалист.
Сахар — это всего лишь углевод, а углеводы — это основной источник энергии для нашего организма, своего рода «топливо». Почему же сахар и продукты с ним рекомендуют ограничивать? Потому что, кроме углеводов, сахар не содержит в своем составе питательных веществ, клетчатки и фитонутриентов, необходимых человеку для полноценной и здоровой жизни.
ВОЗ рекомендует 10% от суточной нормы калорий потреблять из сахаросодержащих продуктов, а оставшиеся 90% добирать при помощи здорового рациона.
При большом потреблении сахара растут риски появления избыточной массы тела, так как калорийность рациона увеличивается, также сахар напрямую влияет на состояние зубной эмали и увеличивает риски развития кариеса. Раковые заболевания, кандидоз, сахарный диабет первого типа напрямую никак не связаны с потреблением сахара.
Можно совсем не есть сахар и при этом питаться несбалансированно, пить алкоголь в избыточном количестве, курить, вести малоактивный образ жизни и иметь высокие риски развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а можно есть сахар дозированно, вести здоровый образ жизни и снижать риски перечисленных заболеваний. Сам факт употребления сахара не делает ваше питание нездоровым – важно лишь количество и то, как ваш рацион питания и образ жизни выглядят в целом.Диетолог Анастасия Колпакова
На волне модных диет стали появляться сахарозаменители. На сегодняшний день все сахарозаменители, которые мы видим на полках магазинов или в составе продуктов, безопасны к употреблению, и производители учитывают допустимую суточную дозировку.
Сахарозаменители — это отличный помощник для пациентов с сахарным диабетом, кариесом, а также для тех, кто хочет снизить калорийность своего рациона. Но стоит помнить о том, что большинство сладостей с сахарозаменителями содержат калорийные сахарозаменители (мед, фруктозу, всевозможные сиропы), а также по калорийности могут совсем не уступать традиционным сладостям из-за достаточно высокого содержания жиров в составе.
Поэтому, если вы снижаете вес и решаете употреблять сладости без сахара, то стоит внимательно изучать состав. Я со своей профессиональной точки зрения не рекомендую здоровым людям выбирать продукты с сахарозаменителями – это не совсем успешная стратегия по изменению пищевых привычек. При работе с пищевым поведением важно не объявлять сахар врагом и не искать ему альтернативы, а все же сместить фокус внимания на свой рацион, постараться сделать его сбалансированным и оставить место для дозированного потребления сладостей. При этом, если вы замечаете, что сладости стали для вас своего рода «волшебной таблеткой» от плохого настроения или тревоги, то отказ от сладкого и замена его сахарозаменителями не принесет успеха. Здесь необходимо работать с первопричиной – эмоциями и психологическим состоянием.Диетолог Анастасия Колпакова
— Также стоит помнить и о наличии противопоказаний к употреблению сахарозаменителей. Людям с синдромом раздраженного кишечника противопоказаны ксилит, сорбитол, эритрит, мальтитол и другие сахарные спирты, сахарные спирты также могут провоцировать диарею, аспартам противопоказан больным фенилкетонурией, – уточняет специалист.