Подробности штурма здания полиции в январе озвучила Генпрокуратура

Преступники беспрерывно устраивали штурм с разных сторон, применяли огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Днем 5 января преступники попытались захватить районные управления полиции города Алматы. Вечером этого же дня вооруженные нападающие уже атаковали здание самого департамента полиции города, но получили жесткий отпор и потеряли много людей. Вооруженные до зубов преступники беспрерывно устраивали штурм с разных сторон, применяли огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Осада здания полиции длилась более суток. Заместитель главы Первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов

Он добавил, что после захвата и поджога здания акимата города преступники осадили резиденцию президента.

Так, по его словам, во время нападения на резиденцию, несмотря на предупреждение со стороны силовиков, преступники, хотя и осознавали угрозу применения к ним огнестрельного оружия, намеренно шли на штурм зданий.

При нападении ими применялось оружие, похищенное из оружейных магазинов, и захваченная спецтехника. В качестве живого щита использовались военнослужащие, захваченные при штурме акимата. Елдос Килымжанов

В тот же день, по данным прокуратуры, в Кызылординской области совершено нападение на здание местной полиции. Преступники на грузовой автомашине протаранили ворота здания, открыли прицельную стрельбу, сожгли контрольно-пропускной пункт, уничтожили камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины.