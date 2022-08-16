Подробности штурма здания полиции в январе озвучила Генпрокуратура
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Преступники беспрерывно устраивали штурм с разных сторон, применяли огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Днем 5 января преступники попытались захватить районные управления полиции города Алматы. Вечером этого же дня вооруженные нападающие уже атаковали здание самого департамента полиции города, но получили жесткий отпор и потеряли много людей. Вооруженные до зубов преступники беспрерывно устраивали штурм с разных сторон, применяли огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Осада здания полиции длилась более суток.Заместитель главы Первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов
Он добавил, что после захвата и поджога здания акимата города преступники осадили резиденцию президента.
Так, по его словам, во время нападения на резиденцию, несмотря на предупреждение со стороны силовиков, преступники, хотя и осознавали угрозу применения к ним огнестрельного оружия, намеренно шли на штурм зданий.
При нападении ими применялось оружие, похищенное из оружейных магазинов, и захваченная спецтехника. В качестве живого щита использовались военнослужащие, захваченные при штурме акимата. Елдос Килымжанов
В тот же день, по данным прокуратуры, в Кызылординской области совершено нападение на здание местной полиции. Преступники на грузовой автомашине протаранили ворота здания, открыли прицельную стрельбу, сожгли контрольно-пропускной пункт, уничтожили камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины.
В результате тяжелые ранения получили шесть сотрудников правопорядка. На это полиция в законном порядке вынуждена была применить ответный огонь. По всем фактам нападения и участвовавшим в них лицам имеются доказательства и подтверждения их причастности к указанным преступлениям. В рамках расследования уголовных дел отдельно по каждому региону близким родственникам погибших в индивидуальном порядке предоставляются эти доказательства. Елдос Килымжанов
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