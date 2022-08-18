Скандал вокруг ЖК «Жайсан»: Досаев прокомментировал ситуацию по его сносу

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию по сносу жилого комплекса «Жайсан», передает Zakon.kz.

На встрече с жителями Наурызбайского района юрист и представитель застройщика ЖК «Жайсан» задали вопрос акиму города.

У меня вопрос: согласования проекта нет, почему госорганы не дают новое согласование под предлогом, что там ведется самовольная незаконная застройка. Почему нельзя выдать новое согласование? Юрист, представитель застройщика ЖК «Жайсан»

По словам руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова, архитектурно-планировочное задание (АПЗ) было на одно здание.

На другой объект документов не было. Застройщик сам отозвал разрешение, но при этом начал строительство. Согласно нормативно-правовым актам, объекты, не имеющие предварительных разрешительных документов, в том числе госэкспертизы, относятся к объектам самовольного строительства. Поэтому был рассмотрен вопрос по сносу согласно Административному кодексу РК. Суд вынес соответствующее решение. Алмасхан Ахмеджанов

В свою очередь аким Алматы предложил «решать вопрос в юридическом поле».

Если вы хотите оспорить судебное решение, подавайте на апелляцию. Если после апелляции суд вменит нам выдать согласование АПЗ, мы со своей стороны выполним. Ерболат Досаев

Напомним, о том, что в Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс «Жайсан» в Наурызбайском районе, стало известно 27 июля.

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Снос ЖК связан с отсутствием разрешительных документов, но в строительной компании с таким решением не согласны.

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Позднее стало известно, что строительные работы на спорном объекте продолжаются.