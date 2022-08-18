Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Скандал вокруг ЖК «Жайсан»: Досаев прокомментировал ситуацию по его сносу

Скандал вокруг ЖК «Жайсан»: Досаев прокомментировал ситуацию по сносу комплекса Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию по сносу жилого комплекса «Жайсан», передает Zakon.kz.

На встрече с жителями Наурызбайского района юрист и представитель застройщика ЖК «Жайсан» задали вопрос акиму города.

У меня вопрос: согласования проекта нет, почему госорганы не дают новое согласование под предлогом, что там ведется самовольная незаконная застройка. Почему нельзя выдать новое согласование?Юрист, представитель застройщика ЖК «Жайсан»

По словам руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова, архитектурно-планировочное задание (АПЗ) было на одно здание.

На другой объект документов не было. Застройщик сам отозвал разрешение, но при этом начал строительство. Согласно нормативно-правовым актам, объекты, не имеющие предварительных разрешительных документов, в том числе госэкспертизы, относятся к объектам самовольного строительства. Поэтому был рассмотрен вопрос по сносу согласно Административному кодексу РК. Суд вынес соответствующее решение.Алмасхан Ахмеджанов

В свою очередь аким Алматы предложил «решать вопрос в юридическом поле».

Если вы хотите оспорить судебное решение, подавайте на апелляцию. Если после апелляции суд вменит нам выдать согласование АПЗ, мы со своей стороны выполним.Ерболат Досаев

Напомним, о том, что в Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс «Жайсан» в Наурызбайском районе, стало известно 27 июля.

Новость по теме

Несостоявшиеся новоселы: разгорается скандал вокруг ЖК «Жайсан» в Алматы

Снос ЖК связан с отсутствием разрешительных документов, но в строительной компании с таким решением не согласны.

Новость по теме

Скандал вокруг ЖК «Жайсан» в Алматы: как людей столкнули лбами

Позднее стало известно, что строительные работы на спорном объекте продолжаются.

Читайте также

Субсидирование метро обходится бюджету Алматы в 4 млрд тенге

Налибаев ознакомился с ходом уборки урожая в Кызылординской области

Нурлыбек Налибаев: Капитальный ремонт школ должен быть завершен качественно

Динара Халдарова
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
штраф, нарушения, ПДД
Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане
Названы Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не грозит бедность
Астролог назвала Топ-5 богатых счастливчиков по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления