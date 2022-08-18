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Генсек ООН заявил о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС

Антониу Гуттериш высказался о ЗАЭС Фото: pixabay
Антониу Гутерриш отметил, что ООН может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, если это решение поддержат Украина и Россия, сообщает Zakon.kz.

Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована и на ней не должны быть размещены военные и их снаряжение. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции во Львове, сообщают «Известия».

Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте.Антониу Гутерриш

Ранее в этот день Зеленский согласовал с Гутерришем детали визита МАГАТЭ на ЗАЭС. Офис украинского президента отметил, что миссия МАГАТЭ «должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию».

В свою очередь замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что предложение об организации демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС является неприемлемым, так как его реализация сделает станцию еще более уязвимой.

Как заявил Нечаев, Киев уже много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования.

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