ФК «Актобе» отрывается от своих преследователей в гонке за чемпионство

В минувшие выходные после долгого перерыва возобновлены матчи казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги. Лидер чемпионата «Актобе» одолел одного из своих главных конкурентов — «Ордабасы» из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В 13-м перенесенном туре прошли семь матчей, центральные из которых состоялись в Актобе и Костанае. Футболисты лидера турнирной таблицы «Актобе» на своей арене обыграли «Ордабасы» – 3:1 и упрочили позиции на пути к главной цели нынешнего сезона.

Действующий чемпион Казахстана «Тобол» потерял ценные очки в противостоянии с «Таразом». Битва двух команд закончилась боевой ничьей – 2:2.

В остальных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Акжайык» — «Каспий» – 2:0;

«Шахтер» — «Атырау» – 0:0;

«Мактаарал» — «Туран» – 2:0;

«Астана» — «Кызыл-Жар» – 1:0;

«Аксу» — «Кайрат» – 1:2.

Поединки 17-го тура пройдут 26 и 27 августа.

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