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Казахстанец избил полицейского в Бишкеке – появились новые подробности

Казахстанец избил полицейского в Бишкеке Фото: Zakon.kz
В Бишкеке был задержан гражданин Казахстана Арман Кадыров по подозрению в избиении сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kg, казахстанец рассказал свою версию произошедшего.

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По его словам, 17 августа днем он, гуляя в парке, увидел, как две женщины и мужчина напали на школьника. Было понятно, что ребенок не знаком с ними. Мальчик упал, и его били по голове. Было много прохожих, но никто не вступился за ребенка. Он пояснил, что подбежал и загородил мальчика. Тогда женщины стали бить его.

Через какое-то время люди вокруг начали кричать и заступаться за меня. Кто-то вызвал полицию. Нападавшие немного успокоились и тоже начали кому-то звонить. Приехал мужчина, схватил меня и поволок к своей машине. Я очень испугался, что меня изобьют. Этот мужчина, как я понял, был сыном одной из женщин, нападавших на меня и мальчика. Когда он сделал мне очень больно, я ударил его несколько раз по лицу, мне удалось освободиться.Арман Кадыров

Как он сообщил, его силой привезли в отдел полиции.

Только потом я понял, что этот мужчина работает в полиции и является родственником этих женщин и мужчины, которые сначала напали на мальчика, а потом на меня. На меня в ходе допроса оказывалось давление, меня запугивали, водворили в ИВС, хотя я объяснял следователю, что всего лишь заступился за школьника. Это мы пострадавшие, а не они. По решению суда я вышел под домашний арест. Мне предъявляют обвинение по двум статьям — «Хулиганство» и «Сопротивление представителям власти» УК КР. Но ведь я не совершал никакого правонарушения, а лишь хотел помочь мальчику. Арман Кадыров

В УВД Ленинского района пояснили, что гражданин Казахстана Арман Кадыров на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Токтогула, нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений, не подчинившись законным требованиям сотрудника полицейского, беспричинно избил его.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК КР «Хулиганство».

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Анастасия Стативкина
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