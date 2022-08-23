Дзюба забил гол в первом матче турецкого чемпионата по футболу

Российский форвард Артем Дзюба забил первый гол за «Адана Демирспор» в дебютной игре против «Фенербахче». К сожалению, его мяч не спас команду от проигрыша одному из грандов турецкого футбола — 2:4, сообщает Zakon.kz.

34-летний российский нападающий вышел на поле в стартовом составе с «Фенербахче», в третьем туре чемпионата Турции. Свой шанс отметиться в дебютном матче Дзюба использовал на 66-й минуте, когда довел счет до 3:2, но в пользу хозяев.

После этого поражения «Демирспор» спустился на шестое место в таблице, имея шесть очков. А «Фенербахче» набрал семь баллов и лидирует в таблице.

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