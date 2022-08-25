Наркозависимых среди несовершеннолетних стало больше в Казахстане

Эксперты рассказали, почему казахстанская молодежь стала больше употреблять наркотиков, передает корреспондент Zakon.kz.

В последнее время наблюдается резкий рост наркотизации среди несовершеннолетних. Основными причинами являются низкая осведомленность подростков и молодежи о пагубных действиях наркотиков на здоровье и социализация подростков. Также причиной является доступность нелегальных синтетических средств. Если молодой человек или подросток начал употреблять наркотики, то это очень тяжело поддается лечению, так как рецидивы в основном наступают у половины зависимых. И.о. председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жанар Калмакова

Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов отметил, что за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано более 2,5 тыс. наркопреступлений, из них 2055 совершались мужчинами, среди которых 15 – несовершеннолетние. Все они были привлечены к ответственности.

Всего на учете в возрасте от 14 до 17 лет состоит 99 несовершеннолетних с наркозависимостью.