Наркозависимых среди несовершеннолетних стало больше в Казахстане
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Эксперты рассказали, почему казахстанская молодежь стала больше употреблять наркотиков, передает корреспондент Zakon.kz.
В последнее время наблюдается резкий рост наркотизации среди несовершеннолетних. Основными причинами являются низкая осведомленность подростков и молодежи о пагубных действиях наркотиков на здоровье и социализация подростков. Также причиной является доступность нелегальных синтетических средств. Если молодой человек или подросток начал употреблять наркотики, то это очень тяжело поддается лечению, так как рецидивы в основном наступают у половины зависимых.И.о. председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жанар Калмакова
Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов отметил, что за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано более 2,5 тыс. наркопреступлений, из них 2055 совершались мужчинами, среди которых 15 – несовершеннолетние. Все они были привлечены к ответственности.
Всего на учете в возрасте от 14 до 17 лет состоит 99 несовершеннолетних с наркозависимостью.
Но закладчиками в основном берут студентов. Если посмотреть по статистике, то в возрасте от 18 до 29 лет на учете состоят порядка 3 тыс. человек, а старше 30 лет – 15 тыс. человек. По совершенным преступлениям в основном привлекают студенческую молодежь, которая в поисках заработка и особо не хочет где-то подрабатывать. Они хотят получить быстрые деньги. Молодые люди думают, что быстро заработают и никто об этом не узнает, но это ошибочное мнение. Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов
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