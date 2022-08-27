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Ведущая оппозиционная партия Анголы не признала результаты президентских выборов

Ангола Фото: pixabay
Председатель партии "Национальный союз за полную независимость Анголы" (УНИТА) и кандидат в президенты Адалберту да Кошта Жуниор заявил о том, что не верит в победу правящей партии "Народное движение за освобождение Анголы" (МПЛА), передает Zakon.kz.
УНИТА не признает предварительные результаты, объявленные избирательной комиссией, – цитирует ТАСС председателя партии.

Согласно данным избирательной комиссии, 97,3% голосов МПЛА набрала 51%, УНИТА – 44%. Результаты были озвучены 25 августа. По закону президентом Анголы становится кандидат, возглавляющий список партии, победившей на всеобщих выборах. Победа МПЛА на парламентских выборах означает переизбрание действующего президента Жоау Лоуренсу на второй срок. 

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