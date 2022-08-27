Ведущая оппозиционная партия Анголы не признала результаты президентских выборов

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Председатель партии "Национальный союз за полную независимость Анголы" (УНИТА) и кандидат в президенты Адалберту да Кошта Жуниор заявил о том, что не верит в победу правящей партии "Народное движение за освобождение Анголы" (МПЛА), передает Zakon.kz.

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