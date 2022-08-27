"Барыс" завершил поражением Кубок губернатора Челябинской области
Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" в заключительный игровой день Кубка губернатора Челябинской области уступил "Металлургу" из Магнитогорска — 2:5, сообщает Zakon.kz.
Хоккеисты казахстанской дружины два периода играли на равных с финалистами последнего Кубка Гагарина. Даже результат по итогам этого промежутка времени был одинаков — 2:2.
Россияне дважды выходили вперед, а гости оба раза догоняли, сравнивая счет. На шайбы "сталеваров" Дениса Зернова и Максима Карпова казахстанцы ответили голами Энтони Луиса и Аркадия Шестакова.
Но в третьем, решающем, периоде "Металлург" был более собран и сконцентрирован, что отразилось тремя безответными шайбами в воротах "Барыса".
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ