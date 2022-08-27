"Барыс" завершил поражением Кубок губернатора Челябинской области

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" в заключительный игровой день Кубка губернатора Челябинской области уступил "Металлургу" из Магнитогорска — 2:5, сообщает Zakon.kz.

Хоккеисты казахстанской дружины два периода играли на равных с финалистами последнего Кубка Гагарина. Даже результат по итогам этого промежутка времени был одинаков — 2:2.

Россияне дважды выходили вперед, а гости оба раза догоняли, сравнивая счет. На шайбы "сталеваров" Дениса Зернова и Максима Карпова казахстанцы ответили голами Энтони Луиса и Аркадия Шестакова.

Но в третьем, решающем, периоде "Металлург" был более собран и сконцентрирован, что отразилось тремя безответными шайбами в воротах "Барыса".

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