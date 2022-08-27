Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем 30 августа работать не будут
Фото: gov.k
30 августа 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.
Об этом информирует Комитет государственных доходов. Причиной приостановки работы стало празднование Дня Конституции Республики Казахстан.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
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