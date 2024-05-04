Прения по делу Бишимбаева, новый комитет, изменение правил приема в школу – главное за день

В Астане завершились прения по делу Куандыка Бишимбаева. Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций создан в Казахстане. Изменили правила приема в школу. Об этих и других важных событиях за 4 мая 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Токаев планирует 8-9 мая визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Москву 8-9 мая. Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью ТАСС.

Дело Бишимбаева

В уголовном суде Астаны завершились прения по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева с участием присяжных.

Судья, разъясняя требования Уголовно-процессуального кодекса, сообщила, что прения в суде с участием присяжных состоят из двух частей. Вторая часть прошла без участия присяжных и СМИ.

Последнее слово подсудимых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова состоится 6 мая.

Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций создан в Казахстане

Правительство Казахстана приняло постановление от 27 апреля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан".

Правила приема в школу изменили в Казахстане

Министр просвещения приказом от 29 апреля 2024 года внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования.

Исключено проведение экзаменов при приеме детей в первый класс гимназий и лицеев. Расширен перечень социально уязвимых категорий населения, из числа которых отбирают 15% обучающихся от общего количества принимаемых на обучение в специализированные организации образования.

Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане

Министерство юстиции подготовило дополнение в Перечень видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции РК.

В частности, перечень дополняется следующим видом судебной экспертизы с соответствующей экспертной специальностью:

Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности.

Судебно-экспертное исследование средств индивидуализации на предмет их сходства.

Почему в Казахстане изменили формат ЭЦП

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" рассказали, почему изменился формат электронной цифровой подписи. Из релиза следует, что Национальный удостоверяющий центр перешел от текущего процесса выдачи и использования двух ключей ЭЦП к применению только одного ключа, то есть физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ на алгоритме ГОСТ, который будет использоваться и для авторизации, и для подписи. Цель – оптимизация процессов и упрощение процедуры получения, хранения и использования ключей ЭЦП.

Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн

Казахстан занял третье место в мире по закупкам золота, обогнав даже Россию. Общий уровень золотых запасов республики превысил 310 тонн. Самым крупным покупателем оказалась Турция, купив 14,1 тонны. На втором месте – Индия с 5,1 тонны, на третьем – Китай с 5 тоннами, следует из отчета World Gold Council (Всемирного совета по золоту). Казахстан делит 4 место с Сингапуром. Обе страны приобрели по 4,5 тонны драгоценного металла в марте 2024 года. На пятом месте – Россия с 3,1 тонны.

Паводки в Казахстане

Паводковая ситуация стабилизировалась в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. В МЧС отмечают, что благодаря круглосуточным превентивным работам вода отведена из всех подтопленных придомовых территорий. В Атырауской области продолжаются берегоукрепительные работы. За последние пять дней в городе Кульсары отведена и откачана вода из 176 домов. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 180 домов в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций. В городе Петропавловск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды из подтопленных территорий.

Главный специалист Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Восточно-Казахстанской области Дина Бексултанова 4 мая 2024 года рассказала о текущей паводковой ситуации в регионе.

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 4 мая 2024 года предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 08:00. Специалисты подчеркивают, что вода продолжает прибывать.

Сброшенная из Волгоградского водохранилища России вода продолжает прибывать в реки Кигач и Шароновка в Атырауской области. О

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков.

В Астане появится почти 60 км новых автобусных полос

На семи участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane. Общая протяженность составит 58,6 км. В ближайшее время специальные полосы появятся на проспектах Тауелсиздик, Улы Дала, Р. Кошкарбаева, а также на улицах Керей Жанибек хандар и Ч. Айтматова. Сроки внедрения полос в ведомстве пообещали уточнить к концу мая.

Происшествия

В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили, что участились случаи фейковых мошеннических сообщений от имени руководства департамента и районных Управлений госдоходов. Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками через WhatsApp, электронные письма, СМС, сообщения в социальных сетях.

Вымогательство у замакима Павлодарской области: женщину приговорили к 3 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда и направят в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В Алматинской области врачи спасли раненого ребенка. Как сообщили в Управлении здравоохранения региона, в областную детскую клиническую больницу 16 апреля доставили пациента, 2011 года рождения, с пулевым ранением грудной клетки. Полицейские зарегистрировали уголовное дело.

Сотрудника полиции из Акмолинской области будут привлекать к ответственности за пьяное вождение.

21-летнего парня задержали полицейские Алматинской области за угон автомобиля. Подозреваемого задержали на трассе Алматы – Оскемен во время объявленного плана "Перехват". Медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в наркотическом опьянении.

Жительница Карагандинской области обещала астанчанам товары из Китая по низким ценам, но обманула их.

Жители поселка Кыргауылды обеспокоены тем, что в одном из домохозяйств в одном загоне держат живой скот вместе с погибшим. Его не убирают, из-за чего в поселке стоит жуткий запах. Нелицеприятные кадры распространили в соцсетях.

На перегоне Жанакорган-РЗД.26 Кызылординской области под колеса поезда попали 11 овец. Машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение.

Спорт

В чешском городе Пльзень проходит мировое Гран-при по пулевой стрельбе, где женская и мужская сборные Казахстана завоевали две награды.

Сборная Узбекистана по футболу (U-23), честь которой защищает представитель алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошев, проиграла в финале Кубка Азии команде Японии со счетом 0:1.

На "Мастерсе" в Мадриде стали известны участники финала в мужском одиночном разряде.

Финальный матч между Андреем Рублёвым и Феликсом Оже-Альяссимом начнется 5 мая в 19:30 по казахстанскому времени.

По итогам прошедших матчей в трех европейских клубных турнирах УЕФА определил лучших игроков недели, которые сыграли главные роли в победе своих команд.

В Хаммамете (Тунис) проходит турнир категории ITF W35. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (№492 WTA) вышла в полуфинал одиночного разряда.

С шестикратного победителя турниров "Большого шлема", бывшего лидера мирового рейтинга немецкого теннисиста Бориса Беккера снят статус банкрота.

Мир

Алжир запросил провести заседание Совета Безопасности ООН из-за найденных в секторе Газа массовых захоронений. Заседание запланировано на 7 мая, оно пройдет в закрытом режиме.

КНР впервые в истории освоения космоса произвел запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", которая должна собрать образцы грунта с обратной стороны Луны.

Президент США Джо Байден удостоил высшей гражданской государственной наградой – Президентской медалью свободы – 19 человек. Среди награжденных – малазийская актриса, обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу" Мишель Йео.