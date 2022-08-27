Байден назвал идеологию части Республиканской партии США полуфашистской

Идеологию некоторых представителей Республиканской партии США можно назвать полуфашизмом, заявил глава американского государства Джо Байден, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение он высказал перед сторонниками на партийном мероприятии в штате Мэриленд, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что в настоящее время наблюдается "или начальный этап, или погребальный звон экстремальной философии MAGA" (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" – главный политический лозунг бывшего президента США Дональда Трампа в его избирательной кампании 2016 года). По словам Байдена, "дело не просто в Трампе, дело в целой философии", которая лежит в основе нынешней политики республиканцев.

Позже он подтвердил это в краткой беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отъездом на выходные дни в штат Делавэр.

"Вы знаете, что я имею в виду", – заявил Байден в ответ на просьбу сотрудников СМИ пояснить, что он имел в виду, когда накануне назвал политическую философию ряда республиканцев фактически полуфашистской.

Как считает газета The Washington Post, риторика Байдена в отношении своих политических оппонентов стала более резкой. По мнению автора материала, таким образом он старается добыть для своей партии преимущество на грядущих выборах в парламент после падения популярности его администрации.

В июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как заявил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента.