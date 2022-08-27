Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Байден назвал идеологию части Республиканской партии США полуфашистской

Байден назвал идеологию части Республиканской партии США полуфашистской Фото: joebiden
Идеологию некоторых представителей Республиканской партии США можно назвать полуфашизмом, заявил глава американского государства Джо Байден, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение он высказал перед сторонниками на партийном мероприятии в штате Мэриленд, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что в настоящее время наблюдается "или начальный этап, или погребальный звон экстремальной философии MAGA" (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" – главный политический лозунг бывшего президента США Дональда Трампа в его избирательной кампании 2016 года). По словам Байдена, "дело не просто в Трампе, дело в целой философии", которая лежит в основе нынешней политики республиканцев.

Позже он подтвердил это в краткой беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отъездом на выходные дни в штат Делавэр.

"Вы знаете, что я имею в виду", – заявил Байден в ответ на просьбу сотрудников СМИ пояснить, что он имел в виду, когда накануне назвал политическую философию ряда республиканцев фактически полуфашистской.

Как считает газета The Washington Post, риторика Байдена в отношении своих политических оппонентов стала более резкой. По мнению автора материала, таким образом он старается добыть для своей партии преимущество на грядущих выборах в парламент после падения популярности его администрации.

В июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как заявил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента.

Читайте также

Президент Кыргызстана не стал рассказывать, куда вывозится золото из страны

Обладающие мистической силой товары запретят в Японии

Константин Вноровский
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
здание областного акимата
Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления