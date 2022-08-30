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Два оружейных схрона обнаружили полицейские Шымкента

Два оружейных схрона обнаружили полицейские Шымкента Фото: polisia.kz
Полицейские Шымкента выявили два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов, передает Zakon.kz.

Оперативные подразделения МВД РК, ДП Шымкента и ДКНБ обнаружили схроны оружия в центре города – возле забора одного из домов и в овраге лесополосы.

В результате полицейскими изъяты: два обреза охотничьего ружья, пистолет, похожий на ТТ, семизарядный карабин со сбитыми номерами, автомат Калашникова, гладкоствольное ружье "Сайга", охотничье ружье "Бенелли", полицейский щит "Штурм" и бронежилет. А также 115 патронов и учебная граната Ф-1. Пресс-служба МВД РК

Схрон оружия в Шымкенте

Фото: polisia.kz

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Проводится досудебное расследование по ч. 1 и 3 ст. 287 УК РК "Незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Назначены экспертизы. В настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к схрону оружия.

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