Изменились правила присвоения классной квалификации сотрудников органов внутренних дел
В частности, говорится, что присвоение, повышение классной квалификации осуществляется при общем стаже службы в правоохранительных и специальных государственных органах, воинской и государственной фельдъегерской службе РК. Ранее нужен был непрерывный стаж в системе ОВД.
Имеющаяся классная квалификация подтверждается приказом руководителей ОВД при назначении на должность с установлением соответствующей надбавки:
сотрудникам и военнослужащим ОВД, находящимся в распоряжении свыше двух месяцев, в отпуске по уходу за ребенком, обучающимся по очной форме в ведомственных организациях образования МВД и зарубежных странах в рамках договоренности, прикомандированным к госорганам и международным организациям и назначенным вновь на должности ОВД;
лицам, прибывшим на службу в ОВД в порядке перевода (откомандирования) из других правоохранительных и специальных госорганов, вооруженных сил, других войск и воинских формирований, государственной фельдъегерской службы;
лицам, уволенным из правоохранительных и специальных государственных органов, воинской и государственной фельдъегерской службы и вновь принятым на службу в ОВД;
лицам, восстановленным на службу по решению суда.
Для присвоения, повышения классной квалификации сотрудникам и военнослужащим согласно нормативам, предусмотренным в Правилах организации профессиональной подготовки сотрудников ОВД, необходимо выдержать следующие пороговые результаты:
«Специалист 2 класса» – не менее 70% правильных ответов по проверяемым дисциплинам контрольного тестирования, не ниже оценки «хорошо» по результатам выполнения контрольного упражнения стрельб, итоговой оценки не ниже «хорошо» по физической подготовке и боевым приемам борьбы.
«Специалист 1 класса» – не менее 75% правильных ответов по проверяемым дисциплинам контрольного тестирования, не ниже оценки «хорошо» по результатам выполнения контрольного упражнения стрельб, итоговой оценки не ниже «хорошо» по физической подготовке и боевым приемам борьбы.
«Специалист 1 класса – наставник (мастер)» – не менее 80% правильных ответов по проверяемым дисциплинам контрольного тестирования, не ниже оценки «отлично» по результатам выполнения контрольного упражнения стрельб, итоговой оценки не ниже «хорошо» по физической подготовке и боевым приемам борьбы.
К присвоению, повышению классной квалификации не допускаются сотрудники и военнослужащие ОВД:
в период нахождения их в распоряжении ОВД;
имеющие действующие дисциплинарные взыскания;
в период проведения в отношении них служебного расследования (рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности) или досудебного расследования – до принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности или прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям.
Сотрудникам и военнослужащим, которым присвоена, повышена классная квалификация, подразделениями профессиональной подготовки выдаются нагрудные знаки классной квалификации по форме.
Приказ вводится в действие с 7 сентября 2022 года.