Изменились правила присвоения классной квалификации сотрудников органов внутренних дел

Приказом МВД РК от 22 августа 2022 года внесены изменения в Правила присвоения, повышения, подтверждения, сохранения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что присвоение, повышение классной квалификации осуществляется при общем стаже службы в правоохранительных и специальных государственных органах, воинской и государственной фельдъегерской службе РК. Ранее нужен был непрерывный стаж в системе ОВД.

Имеющаяся классная квалификация подтверждается приказом руководителей ОВД при назначении на должность с установлением соответствующей надбавки:

сотрудникам и военнослужащим ОВД, находящимся в распоряжении свыше двух месяцев, в отпуске по уходу за ребенком, обучающимся по очной форме в ведомственных организациях образования МВД и зарубежных странах в рамках договоренности, прикомандированным к госорганам и международным организациям и назначенным вновь на должности ОВД;

лицам, прибывшим на службу в ОВД в порядке перевода (откомандирования) из других правоохранительных и специальных госорганов, вооруженных сил, других войск и воинских формирований, государственной фельдъегерской службы;

лицам, уволенным из правоохранительных и специальных государственных органов, воинской и государственной фельдъегерской службы и вновь принятым на службу в ОВД;

лицам, восстановленным на службу по решению суда.

Для присвоения, повышения классной квалификации сотрудникам и военнослужащим согласно нормативам, предусмотренным в Правилах организации профессиональной подготовки сотрудников ОВД, необходимо выдержать следующие пороговые результаты:

«Специалист 2 класса» – не менее 70% правильных ответов по проверяемым дисциплинам контрольного тестирования, не ниже оценки «хорошо» по результатам выполнения контрольного упражнения стрельб, итоговой оценки не ниже «хорошо» по физической подготовке и боевым приемам борьбы.

«Специалист 1 класса» – не менее 75% правильных ответов по проверяемым дисциплинам контрольного тестирования, не ниже оценки «хорошо» по результатам выполнения контрольного упражнения стрельб, итоговой оценки не ниже «хорошо» по физической подготовке и боевым приемам борьбы.

«Специалист 1 класса – наставник (мастер)» – не менее 80% правильных ответов по проверяемым дисциплинам контрольного тестирования, не ниже оценки «отлично» по результатам выполнения контрольного упражнения стрельб, итоговой оценки не ниже «хорошо» по физической подготовке и боевым приемам борьбы.

К присвоению, повышению классной квалификации не допускаются сотрудники и военнослужащие ОВД:

в период нахождения их в распоряжении ОВД;

имеющие действующие дисциплинарные взыскания;

в период проведения в отношении них служебного расследования (рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности) или досудебного расследования – до принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности или прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

Сотрудникам и военнослужащим, которым присвоена, повышена классная квалификация, подразделениями профессиональной подготовки выдаются нагрудные знаки классной квалификации по форме.

Приказ вводится в действие с 7 сентября 2022 года.