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Ондасын Уразалин освобожден от должности акима Актюбинской области

освобождение аким Актюбинская область Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности акима Актюбинской области Ондасына Уразалина. Соответствующий указ опубликован на Акорде, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства Уразалин Ондасын Сеилович освобожден от должности акима Актюбинской области, – говорится в официальном сообщении.

Ондасын Уразалин родился 6 ноября 1963 года в Актобе.

В 1985 году окончил Актюбинский педагогический институт, в 1991 году – Казахский государственный университет имени аль-Фараби.

Трудовой стаж:

· преподаватель Актюбинского пединститута (1985-1988);

· секретарь комитета комсомола Актюбинского педагогического института (1988-1990);

· начальник отдела рекламного информационно-коммерческого агентства ТОО «РИКА-ТВ» (1990-1993);

· председатель правления ОАО «Банк-РИКА» (1993-1999);

· председатель правления ЗАО «Облтрансгаз», ЗАО «Актобегаз» (1999-2000);

· аким Мугалжарского района Актюбинской области (2000-2003);

· начальник Актюбинского областного управления внешнеэкономических связей и инвестиций (2003-2004);

· директор Департамента внутренней политики Актюбинской области (09.2004-09.2005);

· заместитель акима Актюбинской области (09.2005-11.2006);

· государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента Республики Казахстан (2006-2007);

· заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации президента Республики Казахстан (2007-2008);

· заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-кадровой работы Администрации президента Республики Казахстан (03.2008-10.2008);

· заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (2008-05.2014);

· заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (05.2014-22.03.2017);

· заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (22.03.2017-02.2019);

· аким Актюбинской области (26.02.2019, полномочия продлены с 17.06.2019).

Еще одним указом президента Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области. Ранее он являлся заместителем премьер-министра Казахстана.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Уразалин Ондасын
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