Ондасын Уразалин освобожден от должности акима Актюбинской области
Указом главы государства Уразалин Ондасын Сеилович освобожден от должности акима Актюбинской области, – говорится в официальном сообщении.
Ондасын Уразалин родился 6 ноября 1963 года в Актобе.
В 1985 году окончил Актюбинский педагогический институт, в 1991 году – Казахский государственный университет имени аль-Фараби.
Трудовой стаж:
· преподаватель Актюбинского пединститута (1985-1988);
· секретарь комитета комсомола Актюбинского педагогического института (1988-1990);
· начальник отдела рекламного информационно-коммерческого агентства ТОО «РИКА-ТВ» (1990-1993);
· председатель правления ОАО «Банк-РИКА» (1993-1999);
· председатель правления ЗАО «Облтрансгаз», ЗАО «Актобегаз» (1999-2000);
· аким Мугалжарского района Актюбинской области (2000-2003);
· начальник Актюбинского областного управления внешнеэкономических связей и инвестиций (2003-2004);
· директор Департамента внутренней политики Актюбинской области (09.2004-09.2005);
· заместитель акима Актюбинской области (09.2005-11.2006);
· государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента Республики Казахстан (2006-2007);
· заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации президента Республики Казахстан (2007-2008);
· заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-кадровой работы Администрации президента Республики Казахстан (03.2008-10.2008);
· заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (2008-05.2014);
· заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (05.2014-22.03.2017);
· заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (22.03.2017-02.2019);
· аким Актюбинской области (26.02.2019, полномочия продлены с 17.06.2019).
Еще одним указом президента Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области. Ранее он являлся заместителем премьер-министра Казахстана.