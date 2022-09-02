250 детей учатся в разваливающейся школе на юге Казахстана

Несколько классов закрыты потому, что там обучаться опасно, могут рухнуть стены. Компания застройщик отказывается устранять недочеты, ссылаясь на окончание гарантийного срока, сообщает Zakon.kz.

Просевший фундамент и стены, испещренные глубокими трещинами, – так выглядит одна из школ города Шардары, построенная всего пять лет назад, сообщает "Отырар".

Школа на 250 ученических мест расположена в селе Отегулы, на окраине города Шардары. Ее отстроили и сдали в эксплуатацию всего пять лет назад, но учиться здесь с каждым днем становится все опаснее. Стены в школьной столовой покосились и могут рухнуть. Эту часть школы руководству учебного заведения пришлось закрыть.

Объект был сдан с задержкой: при строительстве было выявлено множество недочетов и их приходилось устранять. Через год школу все же приняли в эксплуатацию, но спустя короткое время стены начали покрываться глубокими трещинами.

Вот эта стена покосилась. Мы боялись, что она упадет. Опасно это. Поэтому сами подперли досками падающую стену. Вот теперь сносим ее. А подрядчик даже не приходит. Замдиректора школы Нуржамал Адилова

Зачастили в школу и родители учеников. Они боятся, что в таких условиях дети вместо знаний получат увечья.

У меня здесь учатся дети. Еще будут пятеро моих детей учиться. Но как, я даже не знаю. Честно сказать, я очень переживаю за них. Если вдруг они поднимутся этажом выше, и в этот момент произойдет обвал или обрушится стена? Страшно представить. Жительница Шардары Зоя Есбосынова

Трещины появились и на других стенах. Директор школы обращалась и в отдел строительства, который принимал объект, и в областное управление, но безрезультатно. На те средства, которые выделили из бюджета на текущий ремонт, педагогам приходится латать дыры.

В Ордабасинском районе тоже школы были построены в 2017 году. Подобная школа, к сожалению, есть и в Сайрамском районе, а так- же в Мактааральском и Жетысайском районах. На эти школы у нас просят деньги, а их только в Жетысае три, еще по одной – в Сарыагаше и Казыгурте. Руководитель областного управления развития человеческого потенциала Динислам Болатханулы

В управлении добавили, что планируют составить список недобросовестных застройщиков и передать его в правоохранительные органы.

Наказание должны понести и те, кто принял объекты, считают в областном департаменте образования. Вот только это никак не поможет педагогам, которые вынуждены собственными силами устранять ошибки строителей. Учителя надеются, что успеют с ремонтом до начала учебного года.