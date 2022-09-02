Аскар Умаров освобожден от должности министра информации
Указ опубликован на сайте Акорды.
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Аскар Куанышевич Умаров родился 30 июня 1976 года в городе Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Вечернее отделение экономического факультета Университета "Туран"; специальность "Международные отношения".
Проходил стажировку в Израиле и Польше.
Трудовой стаж:
Специалист по экономике в Республиканском центре проблем культуры (1997).
Специалист по маркетингу Издательского дома "БИКО" и журнала "Малый бизнес Казахстана" (1998-1999).
Заместитель главного редактора республиканской молодежной газеты "Асар" (1999-2000).
Корреспондент, обозреватель, заведующий отделом политики ТОО "Новости Недели", затем – "Московские новости-Новости недели" (2001-2004).
Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО "РТРК "Казахстан" (2004-2006).
Главный менеджер/пресс-секретарь АО "КазМунайГаз" (02.2007-10.2007).
Креативный директор ТОО "Infinity Communication" (10.2007-10.2008).
Первый заместитель генерального директора ТОО "Нур Media" (10.2008-01.2010).
Вице-президент НАО "Тюркская академия" (10.2011-01.2013).
Управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (04.2014-09.2014).
Президент Общественного фонда "КазБизнесМедиа" (09.2014-04.2017).
Генеральный директор МИА "Казинформ" (04.2017-2020).
Председатель правления АО МИА "Казинформ" (01.2020-08.2021).
Вице-министр информации и общественного развития РК (08.2021-11.01.2022).
Министр информации и общественного развития Республики Казахстан (с 11.01.2022).