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500 млрд тенге возвращено в казну с начала года в Казахстане

Здание Фото: Антикор
Соответствующей информацией поделились в Агентстве по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, в Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из значимых факторов формирования успешной нации является качество среднего образования.

Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ.Касым-Жомарт Токаев

Между тем Антикор уделяет особое внимание возврату похищенных активов, возмещению ущерба государству и народу Казахстана.

Так, за восемь месяцев 2022 года обеспечен возврат имущества, активов и денежных средств на сумму порядка 500 млрд тенге.

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