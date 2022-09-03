500 млрд тенге возвращено в казну с начала года в Казахстане

Соответствующей информацией поделились в Агентстве по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, в Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из значимых факторов формирования успешной нации является качество среднего образования.

Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Касым-Жомарт Токаев

Между тем Антикор уделяет особое внимание возврату похищенных активов, возмещению ущерба государству и народу Казахстана.

Так, за восемь месяцев 2022 года обеспечен возврат имущества, активов и денежных средств на сумму порядка 500 млрд тенге.