Пожары в Костанайской области: на помощь прибыли десантники из столицы
В регион на военном вертолете уже прибыли десантники из столицы.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Помимо того, из регионального командования "Восток" направлена колонна спецтехники (25 единиц и 50 военнослужащих). Порядка 10 единиц спецтехники едет в область из регионального командования "Астана".
Фото: пресс-служба Минобороны РК
4 транспортно-боевых вертолета с системами пожаротушения ВВС Казахстана также летят на помощь.
2 сентября в регионе разгорелся пожар. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.
4 сентября под завалами было найдено тело 86-летнего инвалида, который ранее отказался от эвакуации. Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.
Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.
Для тушения пожара в Костанайскую область продолжают прибывать дополнительные силы и средства.