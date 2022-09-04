Пожары в Костанайской области: на помощь прибыли десантники из столицы

Для тушения пожара в Костанайскую область продолжают прибывать дополнительные силы и средства. Так, по словам министра по ЧС Юрий Ильина, привлечены подразделения Минобороны и Нацгвардии, передает Zakon.kz.

В регион на военном вертолете уже прибыли десантники из столицы.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Помимо того, из регионального командования "Восток" направлена колонна спецтехники (25 единиц и 50 военнослужащих). Порядка 10 единиц спецтехники едет в область из регионального командования "Астана".

Фото: пресс-служба Минобороны РК

4 транспортно-боевых вертолета с системами пожаротушения ВВС Казахстана также летят на помощь.

2 сентября в регионе разгорелся пожар. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.

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4 сентября под завалами было найдено тело 86-летнего инвалида, который ранее отказался от эвакуации. Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.

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Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.

Для тушения пожара в Костанайскую область продолжают прибывать дополнительные силы и средства.