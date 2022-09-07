Как тушат третий пожар на востоке Казахстана

В Глубоковском районе – близ села Каменный карьер – произошло возгорание сухой травы, кустарника. Это третий крупный пожар, который тушат в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В областном ДЧС показали, в каких условиях приходится работать пожарным.

По данным ДЧС ВКО, пожар близ села Каменный карьер начался около 1:00 7 сентября.

На помощь в тушении пожара были привлечены 200 сотрудников Нацгвардии.

Как уточнили в областном ДЧС, в общей сложности в борьбе с огнем участвуют около 500 человек и более 40 единиц техники (спасатели, пожарные, сотрудники МИО, военные, бойцы Нацгвардии).

Производится тушение кустарников и травы, которые загорелись в горах.

В ведомстве отметили, что огонь пока получается отбивать, угрозы домам нет.

Предварительная площадь пожара – более 50 га. В целях безопасности принято решение эвакуировать около 50 граждан. Пресс-служба ДЧС ВКО

На месте организовано горячее питание со стороны глубовского акимата.

Новость по теме Появились новые фотографии пожарных в Костанайской области

В двух регионах страны – Костанайской и Восточно-Казахстанской областях – на протяжении нескольких дней тушат природные пожары.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.

На Востоке Казахстана тушат два пожара: один – на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство", Быковское лесничество, второй – на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство" Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа.