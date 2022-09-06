Еще один пожар тушат в ВКО

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области произошел лесной пожар. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве уточнили, что возгорание травы, кустарников, деревьев произошло на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа вечером 5 сентября.

Предварительная площадь пожара составляет 300 га. Ближайший населенный пункт – село Тоскаин, расположен в 10 км. Угрозы для него нет. Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В борьбе с лесным пожаром задействованы: 114 человек и 17 единиц техники ДЧС ВКО, лесники, представители местных исполнительных органов и полиции, а также вертолеты МИ-2 и еврокоптер. Дополнительно из Усть-Каменогорска прибыли на помощь пожарные ДЧС ВКО (46 человек личного состава и шесть единиц техники).

Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями. Приходится тушить огонь в конном и пешем порядке. Пресс-служба ДЧС ВКО

По данным ведомства, в Восточном Казахстане на протяжении нескольких дней сохраняется высокий класс пожарной опасности. За сутки в области пожарные выезжают на тушение травы порядка 10-15 раз.

В ДЧС ВКО напомнили о строгом соблюдении правил пожарной безопасности. О пожаре необходимо сообщать по номерам 101 и 112.

4 сентября в ВКО на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство", Быковское лесничество загорелась трава и кустарник.

6 сентября стало известно, что предварительная площадь возгорания выросла со 167 га до 400 га.

В ликвидации пожара участвуют около 300 человек и 24 единицы техники ДЧС ВКО, Лесхоза, местных исполнительных органов, а также вертолет МИ-8 с водосливным устройством (произведен сброс 6 тонн воды).

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