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Лифт сорвался в Нур-Султане: пострадавшие рассказали подробности

Лифт сорвался в бане в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
Сотрудники банного комплекса заверили, что на днях проведут независимую экспертизу. Пострадавшие написали коллективное заявление в полицию, сообщает Zakon.kz.

Лифт с пассажирами сорвался в здании общественной бани. По словам Ергали Абишева, который в тот момент был в кабине, подъемник доехал до первого этажа, а затем двери резко открылись, сообщает Первый канал Евразия.

По словам Ергали, один из посетителей бани стоял около выхода из лифта. В этот момент кабина начала срываться вниз.

Там преподаватель студии танца стояла, она его вовремя одернула, доля секунды по идее, парень мог погибнуть на месте. Ергали Абишев

Выйти наружу молодым людям помогли спасатели.

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По словам Ергали, вместо того, чтобы извиниться перед ними, сотрудники банного комплекса стали обвинять их, что они вообще сели в лифт.

Дирекция бани говорит, что виновата обслуживающая компания , якобы: "мы деньги платим, мы ни за что не отвечаем". Обслуживающая компания говорит: " Мы тоже ни за что не отвечаем". Во время падения девушки ударились коленями. Когда эмоции улеглись, они начали говорить, что болят внутренние органы, спина болит. Ергали Абишев

Всего в кабине во время падения находились восемь человек. Ергали рассказал, что максимум в лифте могли ехать 10 пассажиров одновременно.

1 августа лифт с людьми сорвался в одной из многоэтажек столицы. Он упал с третьего этажа на первый. В этот момент в лифте находились люди.

29 июня в одном из жилых комплексов Алматы произошел инцидент: лифт взлетел на 25-й этаж и врезался в крышу. О случившемся рассказал пострадавший.

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