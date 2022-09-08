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"Барыс" потерпел третье поражение подряд на старте сезона КХЛ

Хоккей 3 Поражение Барыса Фото: hcbarys.kz
Казахстанский клуб "Барыс" продолжает проигрывать свою выездную серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Накануне столичный коллектив крупно уступил подмосковному "Витязю" – 0:5 – в своем третьем матче нового сезона, сообщает Zakon.kz.

Хозяева льда сумели вырваться вперед за 23 секунды до окончания первого периода благодаря Скотту Уилсону. Во второй 20-минутке команды ничем не проявили себя. А вот в заключительном тайме "Витязь" забросил 4 безответные шайбы и поставил окончательную точку в игре — 5:0.

Авторами шайб стали Степан Старков, Владислав Кара, Джереми Рой и Кирилл Рассказов.

9 сентября "Барыс" завершит свою гостевую серию из 4-х матчей встречей с "Сочи". На данный момент казахстанские хоккеисты занимают предпоследнее 10-е место в Восточной конференции, позади только "Авангард".

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