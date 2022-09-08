С кем и когда сыграют казахстанские хоккеисты на ЧМ-2023
Казахстанcкие хоккеисты сыграют в подгруппе В, на ледовой арене столицы Латвии – Риги, уточнили в пресс-службе КФХ. На групповом раунде соперниками казахстанцев станут представители Канады, Чехии, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии.
Расписание игр сборной Казахстана:
13 мая, 19:20: Норвегия — Казахстан;
14 мая, 23:20: Чехия — Казахстан;
16 мая, 23:20: Швейцария — Казахстан;
17 мая, 23:20: Канада — Казахстан;
19 мая, 23:20: Казахстан — Словакия;
20 мая, 23:20: Казахстан — Латвия;
22 мая, 23:20: Казахстан — Словения.
Начало матчей указано по времени Нур-Султана.
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.