С кем и когда сыграют казахстанские хоккеисты на ЧМ-2023

С 12 по 28 мая 2023 года в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) пройдут матчи элитного дивизиона Чемпионата мира по хоккею. Одним из участников этого мирового форума станет сборная Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Казахстанcкие хоккеисты сыграют в подгруппе В, на ледовой арене столицы Латвии – Риги, уточнили в пресс-службе КФХ. На групповом раунде соперниками казахстанцев станут представители Канады, Чехии, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии.

Расписание игр сборной Казахстана:

13 мая, 19:20: Норвегия — Казахстан;

14 мая, 23:20: Чехия — Казахстан;

16 мая, 23:20: Швейцария — Казахстан;

17 мая, 23:20: Канада — Казахстан;

19 мая, 23:20: Казахстан — Словакия;

20 мая, 23:20: Казахстан — Латвия;

22 мая, 23:20: Казахстан — Словения.

Начало матчей указано по времени Нур-Султана.

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