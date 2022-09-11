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Стоматолог: Сон на боку меняет прикус и форму лица

Правильный прикус Фото: pixabay
Привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица, сообщает Zakon.kz.

Частый сон на боку или на животе может привести к изменению положения зубов и формы лица. Об этом сообщил стоматолог Николай Ожерельев, сообщает URA.RU.

Челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются.

Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса.Николай Ожерельев

Прикус нарушится и в случае, если вы спите без подушки. Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу.

В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться неба.Николай Ожерельев

Он подчеркнул, что спать на спине не рекомендуется сразу после удаления зуба мудрости. Такая поза может спровоцировать возникновение отека. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята.

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