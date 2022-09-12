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В Нью-Йорке зачитали имена погибших в теракте 11 сентября 2001 года

Зачитали имена погибших в теракте 11 сентября Фото: NYC Mayor's Office
В мемориальном комплексе на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Во время торжественной церемонии родственники погибших зачитывали их имена, сообщает Zakon.kz.

Сотни людей собрались в день годовщины трагедии в нижней части Манхэттена, передает ТАСС.

Полиция заранее оцепила улицы, которые прилегают к мемориальному комплексу Ground Zero, который был создан на месте, где когда-то стояли печально известные башни-близнецы. В траурной церемонии принимали участие родственники погибших, а также врачи, спасатели и полицейские, которые работали на месте в день трагедии.

В акции приняла участие вице-президент США Камала Харрис. Американский лидер Джо Байден в этом году не присутствовал на церемонии, он посетил мемориальное мероприятие в Пентагоне, где принял участие в церемонии памяти в национальном мемориале.

Прошел 21 год, и мы верны нашему обещанию "никогда не забывать". Мы будем хранить память обо всех драгоценных 2977 жизнях, украденных у нас (...). Чтобы ликвидировать Усаму бен Ладена у нас ушло 10 лет, но мы сделали это. Этим летом я санкционировал удар по Айману аз-Завахири, который был заместителем бен Ладена. Потому что мы не сложим руки, мы никогда не забудем, мы никогда не сдадимся. Президент США Джо Байден

Двадцать один год назад здание министерства обороны протаранил один из четырех захваченных террористами пассажирских самолетов - Boeing 757 авиакомпании American Airlines, который летел из Вашингтона в Лос-Анджелес.

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