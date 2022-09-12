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В Алматы на складах с грубым нарушением хранили более 320 тонн химреактивов

В Алматы на складах хранились более 320 тонн химреактивов с грубым нарушением Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы финишировал третий этап республиканского широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Дәрмек", в рамках которого проверке подлежат аптеки города, поликлиники, лечебные учреждения, организации, связанные с оборотом биохимических препаратов, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента полиции, в ходе ОПМ выявлено грубое нарушение хранения более 320 тонн химических реактивов.

Как отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности (УПН) ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов, организована проверка на складах одного из ТОО (в наличии имеется широкий ассортимент химреактивов), в результате которой выявлено несоответствие техническим требованиям.

На складе фирмы не была установлена охранная сигнализация, отсутствовали решетки на окнах, телефонизация.Ерлан Алмагамбетов

Кроме того, по его словам, был ограничен оборот прекурсоров (ацетон, диэтиловый спирт, перманганат калия, соляная кислота, серная кислота).

Всего количество ограниченных в оборот прекурсоров составило 322 тонны 4 килограмма.Ерлан Алмагамбетов

По данному факту, как отметил начальник УПН, в районном подразделении полиции начато производство, по результатам которого будет принято решение.

В Алматы на складах хранили более 320 тонн химреактивов с грубым нарушением

Фото: пресс-служба ДП Алматы

В Алматы на складах хранили более 320 тонн химреактивов с грубым нарушением

Фото: пресс-служба ДП Алматы

11 сентября сообщалось, что в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию.

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