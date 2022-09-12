Токаев дал ряд поручений новому главе АЗРК

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Марата Омарова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства дал ряд конкретных поручений руководителю агентства.

Президенту было доложено о планах по реализации его поручений, которые были даны в Послании народу Казахстана, в том числе в части сокращения единых операторов и урегулирования деятельности конгломератов.

Агентство особое внимание уделяет обеспечению равного доступа к мерам господдержки, повышению уровня присутствия частного предпринимательства в экономике, работе по развитию конкуренции в ключевых секторах экономики.

Как проинформировал Марат Омаров, стратегические направления в работе агентства - обеспечение эффективной работы по развитию и защите конкуренции, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, поддержка частной инициативы и очищение конкурентного поля от проявлений фаворитизма.

Также Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущих антимонопольных расследованиях, проводимых АЗРК.

С начала текущего года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78% исполнены в добровольном порядке.

16 августа указом главы государства Марат Омаров был назначен председателем Агентства РК по защите и развитию конкуренции. Ранее эту должность занимал Серик Жумангарин, который 15 августа занял пост и. о. зампремьера – министра торговли и интеграции.