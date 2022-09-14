Армянская и таджикская стороны заявили о жертвах при обстрелах на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент известно о 105 погибших, сообщает Zakon.kz.

Между тем, как пишет издание "Азия-Плюс", ссылаясь на данные центральной больницы города Исфары, с таджикской стороны погибли два пограничника, еще пять человек из числа местных мирных жителей получили ранения и госпитализированы.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников.

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях.

13 сентября Армения официально обратилась за помощью к ОДКД и ООН.

МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки.

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе прокомментировали в ОДКБ. Секретариат организации считает, что применение силы неприемлемо.

Также к деэскалации конфликта Азербайджан и Армению призвал Генсек ООН.

Ночью 14 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

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Утром этого же дня стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал направление миссии ОДКБ для изучения ситуации в отдельных районах границы Армении и Азербайджана.

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