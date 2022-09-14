Стала известна дата отправки миссии ОДКБ в Армению

Миссия отправится для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана. Об этом в ОДКБ договорились 13 сентября, сообщает Zakon.kz

Передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября.

Глава миссии ОДКБ – Генеральный секретарь Станислав Зась – планирует отправиться в Армению на следующей неделе.

В состав миссии войдут представители государств – членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками Секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ.

13 сентября Армения официально обратилась за помощью к ОДКБ и ООН.

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МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки.

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе прокомментировали в ОДКБ. Секретариат организации считает, что применение силы неприемлемо.

Также к деэскалации конфликта Азербайджан и Армению призвал Генсек ООН.

Ночью 14 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

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Утром этого же дня стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал направление миссии ОДКБ для изучения ситуации в отдельных районах границы Армении и Азербайджана.

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