Стала известна дата отправки миссии ОДКБ в Армению
Передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября.
Глава миссии ОДКБ – Генеральный секретарь Станислав Зась – планирует отправиться в Армению на следующей неделе.
В состав миссии войдут представители государств – членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками Секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ.
13 сентября Армения официально обратилась за помощью к ОДКБ и ООН.
МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки.
Ситуацию на армяно-азербайджанской границе прокомментировали в ОДКБ. Секретариат организации считает, что применение силы неприемлемо.
Также к деэскалации конфликта Азербайджан и Армению призвал Генсек ООН.
Ночью 14 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.
Новость по теме
Утром этого же дня стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал направление миссии ОДКБ для изучения ситуации в отдельных районах границы Армении и Азербайджана.
Новость по теме
За всю истории существования системы коллективной безопасности ОДКБ помощь оказывалась лишь Казахстану – во время беспорядков в январе 2022 года.