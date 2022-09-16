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Опубликовано видео рабочего визита Токаева в Узбекистан

Опубликовано видео рабочего визита в Узбекистан Фото: akorda.kz
Итоговый ролик о рабочем визите Касым-Жомарта Токаева в Самарканд для участия в саммите ШОС появился в Сети, сообщает Zakon.kz.

Опубликовала ролик в пятницу 16 сентября Акорда.

Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Самарканд завершился.

В аэропорту главу государства проводил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Ранее сообщалось, что в Самарканде Касым-Жомарт Токаев провел встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

15 сентября Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В этот же день вечером лидеры стран ШОС посадили деревья в турцентре Silk road, посетили комплекс "Вечный город", а также провели неформальную беседу.

16 сентября президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в узком составе. Выступая на заседании СГГ ШОС в расширенном формате, Касым-Жомарт Токаев заявил, что ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. По итогам заседания была принята Самаркандская декларация.

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Константин Вноровский
Шанхайская организация сотрудничества Токаев Касым-Жомарт Узбекистан
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