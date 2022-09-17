Представители ОДКБ посетили несколько участков на границе Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ в Армении, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела мониторинг обстановки на нескольких участках, прилегающих к границе с Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

Представители Вооруженных сил Армении продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО.

Фото: пресс-служба ОДКБ

Миссия также посетила город Горис и село Акнер Сюникской области, где в результате попадания снаряда повреждения получил жилой дом. Участники передовой группы Миссии ОДКБ также посетили расположение одного из подразделений 102-й военной базы, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ОДКБ

13 сентября Армения официально обратилась за помощью к ОДКБ и ООН.

Фото: пресс-служба ОДКБ

Новость по теме Армянская и таджикская стороны заявили о жертвах при обстрелах на границе

МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки.

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе прокомментировали в ОДКБ. Секретариат организации считает, что применение силы неприемлемо.

Также к деэскалации конфликта Азербайджан и Армению призвал генсек ООН.

Ночью 14 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Новость по теме Казахстан не будет направлять миротворцев в Армению – МИД

Утром этого же дня стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал направление миссии ОДКБ для изучения ситуации в отдельных районах границы Армении и Азербайджана.

Новость по теме В каких случаях ОДКБ может оказать помощь странам-участницам