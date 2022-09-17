Представители ОДКБ посетили несколько участков на границе Армении и Азербайджана
Представители Вооруженных сил Армении продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО.
Фото: пресс-служба ОДКБ
Миссия также посетила город Горис и село Акнер Сюникской области, где в результате попадания снаряда повреждения получил жилой дом. Участники передовой группы Миссии ОДКБ также посетили расположение одного из подразделений 102-й военной базы, – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ОДКБ
13 сентября Армения официально обратилась за помощью к ОДКБ и ООН.
Фото: пресс-служба ОДКБ
МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки.
Ситуацию на армяно-азербайджанской границе прокомментировали в ОДКБ. Секретариат организации считает, что применение силы неприемлемо.
Также к деэскалации конфликта Азербайджан и Армению призвал генсек ООН.
Ночью 14 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.
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Утром этого же дня стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал направление миссии ОДКБ для изучения ситуации в отдельных районах границы Армении и Азербайджана.
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За всю истории существования системы коллективной безопасности ОДКБ помощь оказывалась лишь Казахстану – во время беспорядков в январе 2022 года.