Дети из социально уязвимых семей Астаны смогут обучаться по гранту

Более 1300 абитуриентов будут получать профессию в ведущих вузах Астаны за счет городского бюджета. Кроме того, есть отдельная программа для детей из социально уязвимых семей.

Выступая, Алтай Кульгинов поздравил студентов, их родителей и преподавателей.

К слову, как отмечено в публикации аstanatv.kz, эта программа социальной помощи в городе действует уже более десяти лет. За это время свыше трехсот человек получили дипломы и смогли найти работу по специальности.

В целом, программа действует с 2008 года. По этой программе отучились 347 человек. 315 из них были трудоустроены. Мы, как управление соцзащиты и занятости, обеспечиваем также трудоустройство выпускников вузов. Илья Скуб, глава Управления занятости и соцзащиты Астаны

Как рассказывает одна из студенток Динара Отегенова, если бы не эта программа, высшее образование так и осталось бы ее мечтой.

До гранта мне не хватило совсем немного баллов. К счастью, мне предоставили социальную помощь – грант от акимата. Очень рада. Я поступила на ту специальность, которую хотела. Надеюсь, что я стану профессионалом своего дела, поэтому буду хорошо учиться. Динара Отегенова, студентка

Городской акимат совместно с руководством вузов постоянно контролирует успеваемость студентов, обучающихся по гранту. Отличные результаты позволяют учиться бесплатно на бакалавриате все четыре года.