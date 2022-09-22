Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев наградил 20 казахстанцев за помощь в тушении пожаров в Костанайской области

Пожары в Костанайской области: Токаев наградил спасателей и волонтеров Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте Акорды, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, медалью "Ерлігі үшін" глава государства постановил наградить:

  • Аким Алдияр Ермекұлы – старшего пожарного специализированной пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Ахметкалиева Султана Сакеновича – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Әбуқалық Азат Рысқалиұлы – пожарного пожарной части №17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Багитжанова Нурсултана Жумашевича – командира отделения пожарной части №23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Базарова Ержана Оралхановича – командира воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Байгобенова Аслана Тауекеловича – командира отделения пожарной части №15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Бауэра Алексея Александровича – волонтера;

  • Боромбаева Айдоса Сагнаевича – командира отделения пожарного поста №21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Ержанова Айбека Ахметбековича – командира воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Жапарова Самата Таласпаевича – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Жолдасова Нурсултана Омирсериковича – старшего пожарного специализированной пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Каирова Куанышбека Жумабаевича – сержанта воинской части 5510 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии;

  • Махамбетова Алмата Арыстанбековича – пожарного специализированной пожарной части №18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Мусина Абая Буранбаевича – старшину Костанайской академии Министерства внутренних дел имени Ш. Кабылбаева;

  • Рахина Ербола Кайырбаевича – волонтера;

  • Тулеухан Ануар Жанатұлы – командира отделения специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Флейтлинга Александра Аликовича – тракториста материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны;

  • Хасенова Мурата Калихановича – начальника пожарного поезда АО "НК "Қазақстан темір жолы";

  • Шайсултанова Медета Еркиновича – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

  • Щурихина Максима Сергеевича – старшего пожарного специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, как поясняется в telegram-канале Акорды, медалью "Ерлігі үшін" награждены 20 участников ликвидации последствий лесных пожаров в Костанайской области.

Также сообщается, что 48 гражданам объявлена благодарность президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Указ вводится в действие со дня подписания.

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

8 сентября премьер Алихан Смаилов заявил, что виновные в пожарах должны понести наказание. По его словам, в случившейся в Костанайской области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц.

10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушен.

13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, – п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК, в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства".

15 сентября в отношении руководителя КГУ судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности

Обновление политической системы Казахстана начнется с президентских выборов

Выборы дают старт практическому воплощению политических реформ – политолог

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
мобилизация в России
В России проходят акции протеста против частичной мобилизации
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
астрология советы октябрь
Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления