Токаев наградил 20 казахстанцев за помощь в тушении пожаров в Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте Акорды, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, медалью "Ерлігі үшін" глава государства постановил наградить:

Аким Алдияр Ермекұлы – старшего пожарного специализированной пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Ахметкалиева Султана Сакеновича – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Әбуқалық Азат Рысқалиұлы – пожарного пожарной части №17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Багитжанова Нурсултана Жумашевича – командира отделения пожарной части №23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Базарова Ержана Оралхановича – командира воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Байгобенова Аслана Тауекеловича – командира отделения пожарной части №15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Бауэра Алексея Александровича – волонтера;

Боромбаева Айдоса Сагнаевича – командира отделения пожарного поста №21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Ержанова Айбека Ахметбековича – командира воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Жапарова Самата Таласпаевича – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Жолдасова Нурсултана Омирсериковича – старшего пожарного специализированной пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Каирова Куанышбека Жумабаевича – сержанта воинской части 5510 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии;

Махамбетова Алмата Арыстанбековича – пожарного специализированной пожарной части №18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Мусина Абая Буранбаевича – старшину Костанайской академии Министерства внутренних дел имени Ш. Кабылбаева;

Рахина Ербола Кайырбаевича – волонтера;

Тулеухан Ануар Жанатұлы – командира отделения специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Флейтлинга Александра Аликовича – тракториста материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны;

Хасенова Мурата Калихановича – начальника пожарного поезда АО "НК "Қазақстан темір жолы";

Шайсултанова Медета Еркиновича – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Щурихина Максима Сергеевича – старшего пожарного специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, как поясняется в telegram-канале Акорды, медалью "Ерлігі үшін" награждены 20 участников ликвидации последствий лесных пожаров в Костанайской области.

Также сообщается, что 48 гражданам объявлена благодарность президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Указ вводится в действие со дня подписания.

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

8 сентября премьер Алихан Смаилов заявил, что виновные в пожарах должны понести наказание. По его словам, в случившейся в Костанайской области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц.

10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушен.

13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, – п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК, в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства".

15 сентября в отношении руководителя КГУ судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.