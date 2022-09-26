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Астанчан предупредили о непогоде

Астанчан предупредили о непогоде Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане на 27-29 сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в Астане:

  • 27 сентября ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9...+11°C, с дальнейшим понижением;

  • 28 сентября – переменная облачность, временами осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +2...+4°C;

  • 29 сентября – переменная облачность, ночью и утром временами осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +2...+4°C.

Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 27-29 сентября 2022 года, а также рассказали о погоде в стране на 27 сентября.

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