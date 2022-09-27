QazaqOil увеличивает долю на рынке

Одним из важных событий на рынке топливного сектора последних лет стал ребрендинг крупнейшей сети автозаправочных станций (АЗС) "КазМунайГаз". На смену заправкам старого образца пришли широкоформатные автозаправочные комплексы современного типа под названием QazaqOil.

На сегодняшний день QazaqOil притягивает большое число автолюбителей страны. Водители выбирают топливо высшего качества и широкий ассортимент товаров народного потребления. Кроме того, данная сеть заправок предлагает высокий сервис обслуживания. На заправке водителям приготовят ароматный кофе и свежую выпечку, а также предложат много дополнительных услуг.

Программа реновации сети стартовала два года назад, и за небольшой промежуток времени был произведен ребрендинг более 200 АЗС. На эти цели компания направила около 40 млрд тенге, и для завершения процесса планирует выделить еще 25 млрд тенге.

Работы по трансформации бизнеса не приостанавливались даже во время пандемии и в постпандемический период. В результате активной работы продажи нефтепродуктов за два года выросли более чем на 50%, а реализация товаров народного потребления – в 10 раз.

Это позволило значительно увеличить размер оплачиваемых налогов – приблизительно с 400 млн тенге в начале деятельности до более чем 9 млрд тенге по итогам 2021 года.

Компания не сбавляет высокие темпы развития, и по сравнению с летним периодом 2021 года реализация нефтепродуктов возросла еще на 12%, а продажа товаров народного потребления – на 204%. При этом большой объем продаж был зафиксирован и в сентябре.

Несмотря на дефицит дизельного топлива в конце лета и в начале осени, компании удалось не только выполнить взятые на себя обязательства, но и продолжать планомерно увеличивать рост объемов реализации.

Так, если два года назад продажа топлива была на уровне 10,5 тыс. литров в сутки на одной АЗС, а товаров народного потребления – 35 тыс. тенге с одного магазина, то сегодня объем реализации на одной АЗС составляет 17 тыс. литров топлива, а товаров народного потребления – свыше 300 тыс. тенге с одного магазина соответственно.

Всего компания оперирует 381 АЗС по всему Казахстану, двенадцатью нефтебазами и 250 бензовозами. Смену фирменного стиля оставшихся АЗС и логистического комплекса компания планирует завершить до конца 2023 года.

Кроме того, Qazaq Oil активно поддерживает и развивает малый и средний бизнес. В настоящее время более 100 АЗС компании управляются партнерами в лице частных предпринимателей. Особый акцент стоит сделать на активном развитии программы франчайзинга.

Qazaq Oil активно привлекает партнеров, уделяя большее внимание высоким стандартам качества и требованиям к ним, обеспечивая топливом и товарами народного потребления (ТНП). На данный момент по принципу франчайзинга работают и планируются к открытию в общей сложности 25 АЗС Qazaq Oil. В будущем компания нацелена только увеличивать эту цифру.

Как отмечают в компании, все достигнутые показатели свидетельствуют о доверии клиентов к бренду QazaqOil.

Ко всему прочему, QazaqOil назван победителем в номинации "Выбор года" по итогам 2021 года. Кроме того, отмечен авторитетным ресурсом Superstationpro как лидер отрасли. Представители компании отмечают, что и дальше будут работать над улучшением бизнес-процесса, повышая уровень топливного ретейла в стране.