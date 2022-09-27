QazaqOil увеличивает долю на рынке
На сегодняшний день QazaqOil притягивает большое число автолюбителей страны. Водители выбирают топливо высшего качества и широкий ассортимент товаров народного потребления. Кроме того, данная сеть заправок предлагает высокий сервис обслуживания. На заправке водителям приготовят ароматный кофе и свежую выпечку, а также предложат много дополнительных услуг.
Программа реновации сети стартовала два года назад, и за небольшой промежуток времени был произведен ребрендинг более 200 АЗС. На эти цели компания направила около 40 млрд тенге, и для завершения процесса планирует выделить еще 25 млрд тенге.
Работы по трансформации бизнеса не приостанавливались даже во время пандемии и в постпандемический период. В результате активной работы продажи нефтепродуктов за два года выросли более чем на 50%, а реализация товаров народного потребления – в 10 раз.
Это позволило значительно увеличить размер оплачиваемых налогов – приблизительно с 400 млн тенге в начале деятельности до более чем 9 млрд тенге по итогам 2021 года.
Компания не сбавляет высокие темпы развития, и по сравнению с летним периодом 2021 года реализация нефтепродуктов возросла еще на 12%, а продажа товаров народного потребления – на 204%. При этом большой объем продаж был зафиксирован и в сентябре.
Несмотря на дефицит дизельного топлива в конце лета и в начале осени, компании удалось не только выполнить взятые на себя обязательства, но и продолжать планомерно увеличивать рост объемов реализации.
Так, если два года назад продажа топлива была на уровне 10,5 тыс. литров в сутки на одной АЗС, а товаров народного потребления – 35 тыс. тенге с одного магазина, то сегодня объем реализации на одной АЗС составляет 17 тыс. литров топлива, а товаров народного потребления – свыше 300 тыс. тенге с одного магазина соответственно.
Всего компания оперирует 381 АЗС по всему Казахстану, двенадцатью нефтебазами и 250 бензовозами. Смену фирменного стиля оставшихся АЗС и логистического комплекса компания планирует завершить до конца 2023 года.
Кроме того, Qazaq Oil активно поддерживает и развивает малый и средний бизнес. В настоящее время более 100 АЗС компании управляются партнерами в лице частных предпринимателей. Особый акцент стоит сделать на активном развитии программы франчайзинга.
Qazaq Oil активно привлекает партнеров, уделяя большее внимание высоким стандартам качества и требованиям к ним, обеспечивая топливом и товарами народного потребления (ТНП). На данный момент по принципу франчайзинга работают и планируются к открытию в общей сложности 25 АЗС Qazaq Oil. В будущем компания нацелена только увеличивать эту цифру.
Как отмечают в компании, все достигнутые показатели свидетельствуют о доверии клиентов к бренду QazaqOil.
Ко всему прочему, QazaqOil назван победителем в номинации "Выбор года" по итогам 2021 года. Кроме того, отмечен авторитетным ресурсом Superstationpro как лидер отрасли. Представители компании отмечают, что и дальше будут работать над улучшением бизнес-процесса, повышая уровень топливного ретейла в стране.