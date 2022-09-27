Голубцы с "необычной начинкой" пытались передать в СИЗО Карагандинской области

Жителя Карагандинской области привлекут к административной ответственности за попытку передать следственно-арестованному брату телефон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы.

В ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям рассказали, что 34-летний мужчина принес для 29-летнего брата в следственный изолятор голубцы, в которых была "необычная начинка" в виде телефона.

При осмотре данной передачи посредством рентгенотелевизионной установки в контейнере для еды, а именно – в голубцах были спрятаны сотовый телефон марки Nokia с sim-картами и зарядное устройство. Пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

В ведомстве уточнили, что попытку передачи телефона следственно-арестованному предотвратили сотрудники учреждения №61.

По данному факту составлен материал по ч. 1 ст. 481 КоАП РК ("Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов") и направлен в суд. Пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

В июле 2022 года корреспондент Zakon.kz посетил столичное СИЗО, где пообщался с руководством учреждения, а также осужденными.