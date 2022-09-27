Голубцы с "необычной начинкой" пытались передать в СИЗО Карагандинской области
Фото: unsplash
Жителя Карагандинской области привлекут к административной ответственности за попытку передать следственно-арестованному брату телефон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы.
В ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям рассказали, что 34-летний мужчина принес для 29-летнего брата в следственный изолятор голубцы, в которых была "необычная начинка" в виде телефона.
При осмотре данной передачи посредством рентгенотелевизионной установки в контейнере для еды, а именно – в голубцах были спрятаны сотовый телефон марки Nokia с sim-картами и зарядное устройство.Пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям
Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям
По данному факту составлен материал по ч. 1 ст. 481 КоАП РК ("Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов") и направлен в суд.Пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям
В июле 2022 года корреспондент Zakon.kz посетил столичное СИЗО, где пообщался с руководством учреждения, а также осужденными.
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