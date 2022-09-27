В ЗКО одобрили инвестпроекты на 1,5 млрд тенге

На заседании регионального инвестиционного совета Западно-Казахстанской области одобрили четыре проекта, сообщает Zakon.kz.

Это проекты по строительству Карачаганакского газоперерабатывающего комплекса в Бурлинском районе, общеобразовательной частной школы с обучением на казахском языке и придорожного кемпинга в Теректинском районе, бетонного завода в Уральске.

В строительстве газоперерабатывающего комплекса будет занято свыше 2700 человек. Цели проекта: помощь в развитии новой газоперерабатывающей промышленности Казахстана, увеличение доступности газа, развитие нового аммиачно-водородного промышленного кластера в Казахстане. Создание крупного завода по производству аммиака будет способствовать развитию технологического опыта Казахстана в области аммиачно-водородной связи, тем более, что в настоящее время разрабатывается Дорожная карта развития водородной отрасли и европейские страны уже начали инвестировать в казахстанский голубой водород. Вице-президент Karachaganak Green Energy Corporation Джованни Капанелли

Завод будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Аким области подчеркнул, что проект KGEC важен для региона, теперь предстоит утвердить его на уровне министерств.

Руководитель ТОО "QAZBILIM мектебі" Аятжан Ахметжан намерен построить частную казахскую школу на 600 мест в селе Подстепное Теректинского района. Аким области Гали Искалиев отметил, что государство предоставит земельный участок и окажет помощь в подведении инженерных коммуникаций.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

При строительстве комплекса для оказания услуг пассажирам на трассе Уральск – Актобе, ориентировочная стоимость которого около 200 млн тенге, работы разделены на два этапа.

Первый этап – это строительство гостиницы, кафе и паркинга. Второй этап – строительство АЗС, автомойки, банного комплекса и СТО на этой же территории. Представитель инвестора, финансовый директор ИП "Ихсанов Д.Г." Диля Жубаева

ТОО "АртСтройХолдинг" намерено построить бетонный завод на территории села Деркул.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

У нас имеются все возможности для строительства. На сегодняшний день в регионе строится свыше 520 тыс. кв. м жилья. Необходимо 540 тыс. кубов бетона. В летнее время в регионе выпускается только 60% от необходимого объема. Мы хотим выпускать продукцию круглогодично. Замдиректора ТОО "АртСтройХолдинг" Куантай Шарипов

Глава региона отметил важность каждого проекта для развития региона и обещал максимальную поддержку государства в их реализации.