В Актау требуют закрыть детский сад с тараканами

Закрыть детский сад на несколько дней требуют родители дошкольников в Актау: чтобы раз и навсегда вывести тараканов. По словам мам и пап, дети приходят домой в укусах, сообщает Zakon.kz.

Тараканы не новость ни для родителей, ни для руководства этого детского сада уже несколько месяцев. Проводили санобработку и специалисты, и сотрудники своими силами, но прусаки крепко облюбовали группы и спальни, сообщает телеканал "Астана".

Терпение родителей лопнуло, когда малыши стали приходить с укусами. Александра Гордеева сделала фотографии укусов несколько дней назад. Женщина требует закрыть учреждение на капитальную санобработку.

Потому что ребенка кусает непонятно что. Это риск занесения домой. Я хочу, чтобы закрыли, потравят, через пять дней повторная обработка. Неделю мы отсидим дома, это спокойствие всего сада. Мне не хочется, чтобы мой ребенок спал среди тараканов. Александра Гордеева

Виктория Кушербаева рассказала, что ребенок постоянно болеет с первых дней в детском саду. Мама связывает это с условиями, которые хороши для тараканов, но не для малышей.

Это были прямо кишечные инфекции, его постоянно рвало. Постоянно температура 40. Два месяца постоянно непрекращающиеся болезни. Кроме того, ребенок приходил из садика и жаловался, что по подушке лазил таракан. Виктория Кушербаева

Руководство дошкольного учреждения проблему с тараканами не отрицает. Директор говорит, за два месяца на посту не успела ее решить.

Я назначена на эту должность два месяца назад. О проблеме знаю, и мы пытаемся ее решить. Сегодня сообщим в СЭС. Состояние групп тоже оставляет желать лучшего. Постепенно будем все обновлять. Директор ясли-сада Гульбану Кожабергенова

На каникулы двести воспитанников решили не отправлять. Капитальную санобработку руководство сада проведет в выходные дни.