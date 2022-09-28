В Генпрокуратуре высказались о деле Карима Масимова

Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса прокомментировал дело в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Чиндалиев напомнил, что дело расследуется КНБ.

Ему дан гриф секретности, то есть материалы не подлежат распространению. Есть несколько лиц из прокуроров с доступом к этим делам, - сказал он.

Замгенпрокурора отметил, что все подозреваемые по этому делу находятся под стражей.

Никто никуда не уехал и не скрылся. Дело завершено, начато ознакомление с материалами дела. Процессуальных ограничений для ознакомления с делом мы не выставляли. Асет Чиндалиев

6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки, в том числе освободил Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности РК. Эту должность он занимал с 2016 года.

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В этот же день в КНБ сообщили, что начато досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворены в ИВС бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.

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13 января в КНБ уточнили, что, помимо Карима Масимова, задержаны экс-зампредседателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и зампредседателя КНБ Даулет Ергожин.

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14 марта Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что Карим Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.

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22 апреля стало известно, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по ст. 366 ч. 4 УК РК в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Нурлан Масимов был объявлен в розыск. За информацию о его местонахождении Антикор пообещал 12 млн тенге.

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25 августа стало известно, что Комитетом национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова и должностных лиц Акипова Д.М. и Бекмурат Н.К.