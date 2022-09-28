В Генпрокуратуре высказались о деле Карима Масимова
Асет Чиндалиев напомнил, что дело расследуется КНБ.
Ему дан гриф секретности, то есть материалы не подлежат распространению. Есть несколько лиц из прокуроров с доступом к этим делам, - сказал он.
Замгенпрокурора отметил, что все подозреваемые по этому делу находятся под стражей.
Никто никуда не уехал и не скрылся. Дело завершено, начато ознакомление с материалами дела. Процессуальных ограничений для ознакомления с делом мы не выставляли.Асет Чиндалиев
6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки, в том числе освободил Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности РК. Эту должность он занимал с 2016 года.
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В этот же день в КНБ сообщили, что начато досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворены в ИВС бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.
13 января в КНБ уточнили, что, помимо Карима Масимова, задержаны экс-зампредседателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и зампредседателя КНБ Даулет Ергожин.
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14 марта Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что Карим Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.
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22 апреля стало известно, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по ст. 366 ч. 4 УК РК в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Нурлан Масимов был объявлен в розыск. За информацию о его местонахождении Антикор пообещал 12 млн тенге.
25 августа стало известно, что Комитетом национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова и должностных лиц Акипова Д.М. и Бекмурат Н.К.