Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию
Фото: Instagram/usembru
Американское посольство в Москве призвало соотечественников срочно покинуть территорию Российской Федерации в связи с мобилизацией и якобы арестами американцев, "участвовавших в демонстрациях", сообщает Zakon.kz.
Соответствующее заявление распространило американское посольство в Москве.
Граждане США не должны приезжать в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок, – говорится в сообщении.
Также диппредставительство пишет, что из-за объявленной в России частичной мобилизации люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию.
Дипломаты отмечают, что в настоящее время есть возможности, которыми можно воспользоваться, чтобы уехать. Сотрудники посольства также призывают сограждан отказаться от запланированных поездок в РФ.
В сообщении отмечается, что количество коммерческих рейсов в настоящее время чрезвычайно ограничено, и часто нет возможности купить билет в короткие сроки перед поездкой.
Наземные пути на автомобиле или автобусе все еще открыты. Если вы хотите покинуть Россию, то должны самостоятельно этим озаботиться как можно скорее, – указали в посольстве.
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