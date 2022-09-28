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Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию

Призвало американцев срочно покинуть Россию Фото: Instagram/usembru
Американское посольство в Москве призвало соотечественников срочно покинуть территорию Российской Федерации в связи с мобилизацией и якобы арестами американцев, "участвовавших в демонстрациях", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление распространило американское посольство в Москве.

Граждане США не должны приезжать в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок, – говорится в сообщении.

Также диппредставительство пишет, что из-за объявленной в России частичной мобилизации люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию.

Дипломаты отмечают, что в настоящее время есть возможности, которыми можно воспользоваться, чтобы уехать. Сотрудники посольства также призывают сограждан отказаться от запланированных поездок в РФ.

В сообщении отмечается, что количество коммерческих рейсов в настоящее время чрезвычайно ограничено, и часто нет возможности купить билет в короткие сроки перед поездкой.

Наземные пути на автомобиле или автобусе все еще открыты. Если вы хотите покинуть Россию, то должны самостоятельно этим озаботиться как можно скорее, – указали в посольстве.

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