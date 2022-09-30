В Алматы среди бела дня напали на женщину с ребенком в ее квартире

В Алматы накануне, 29 сентября, в районе 15.30 в одном из многоэтажных домов по ул. Толе би мужчина напал с ножом на 21-летнюю женщину с ребенком на руках, сообщает Zakon.kz.

Акнур получила травму головы и очень сильно испугалась. Подробности происшествия рассказала ее свекровь Дина Жабаева.

По ее словам, молодая женщина вместе с ребенком 1,4 года ненадолго вышла в магазин, а когда вернулась, обнаружила, что дверь открыта, а в квартире орудуют двое мужчин.

Они, видимо, следили за ней, увидели, что ушла, и проникли в квартиру. Но сноха вернулась буквально через 10 минут, видит, что дверь открыта. Позвонила мне по видеосвязи, спросила, не я ли вернулась домой. Я сказала, что я на работе. Дверь была не взломана, открыта ключом. Она ее толкнула и увидела мужчину в коридоре, он стоял с телевизором в руках. Увидев ее, бросил телевизор и крикнул второму, чтобы тот забрал компьютер. Потом набросился на нее с ножом уже на лестнице, ударил сильно по голове. Акнур упала, ударилась. Но слава Богу внучка не пострадала. Только сильно закричала от испуга. Когда я услышала крики по телефону и увидела, что связь оборвалась, тут же побежала домой, – рассказала Дина Жабаева.

Когда женщина прибежала домой, сноха стояла на первом этаже вместе с соседями, они вызвали полицию и скорую помощь, а двое мужчин убежали из квартиры наверх в сторону крыши. Оба были в черной одежде, в капюшонах.

Акнур забрала скорая помощь, ей сделали рентген, все проверили, вроде сильных повреждений нет, но она находилась в состоянии шока. Пьет успокоительные, – рассказала подробности родственница.

Фото: Zakon.kz

По ее словам, полицейские приехали быстро, были криминалисты и оперативники. Проверили всю крышу и подвалы, но преступников не нашли. Соседи-мужчины также несколько раз проверили помещения, но преступники как в воду канули. В связи с чем возникло подозрение, что они спрятались в одной из квартир. Сотрудникам полиции теперь предстоит проверить всех квартирантов.

Ну и такой вопрос, конечно, откуда у них ключи? У нас возникло подозрение, что они у нас дома уже были, это был повторный визит. Недавно я увидела, что у меня пропали золото и шуба. Я это случайно обнаружила. Если у них есть ключи, они могли прийти, когда дома никого не было, – рассказала Дина.

В Департаменте полиции подробности происшествия пока не сообщают. Запрос по этому поводу был отправлен 29 сентября.