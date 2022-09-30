Экспертное мнение: Ассамблея народа Казахстана – уникальный общественный институт

Согласно концепции развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы, которую президент Токаев утвердил в уходящем месяце, АНК должна функционировать как один из ключевых идеологических механизмов обеспечения мира и согласия в казахстанском обществе, сообщает Zakon.kz.

Учитывая, что в сегодняшних новых условиях Ассамблея народа Казахстана (АНК) должна стать диалоговой площадкой государства и обновленного казахстанского общества, в ее деятельности на первый план выходят дальнейшее укрепление интегрированной гражданской общности, многообразия культур, языков, традиций народа, консолидация общества, обеспечение мира и согласия, защита и реализация конституционных прав граждан и многое другое.

Новость по теме Токаев утвердил концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы

Для казахстанского общества это очень важные задачи, и их качественное своевременное выполнение зависит от институционального и инфраструктурного укрепления АНК в системе государственной политики в межэтнической сфере по ключевым направлениям.

Также АНК сосредоточена сегодня на реализации новых направлений работы, обозначенных главой государства на 31-й сессии Ассамблеи в апреле этого года, а именно – повышение роли АНК в реализации политических реформ, усиление правозащитной деятельности, информационной работы и активизация общественного потенциала.

Ассамблея народа Казахстана – общественный институт, состоящий из этнокультурных объединений (ЭКО) и общественных структур – советы матерей, советы общественного согласия, общественные медиаторы и т.д. Бюджетные средства на их деятельность не выделяются, государством они не финансируются, работают на общественных началах.

АНК реализовывает социально-полезные проекты, проводит благотворительные акции, волонтерскую деятельность, занимается профилактикой межэтнических конфликтов, медиацией, воспитанием подрастающего поколения, популяризирует изучение государственного языка среди этносов, их культуру, обычаи, традиции и многое другое.

В 2022 году на мероприятия АНК выделены 248 млн 605 тыс. тенге на проведение в том числе языковых проектов – форумов "Ұлы даланың – ұлтаралық тілі", "Мың бала", молодежного лагеря "Бірлік", языковой школы для ЭКО, благотворительного проекта "Караван милосердия", консолидирующего проекта "Дорогой мира и согласия", проекта по формированию исторической памяти "Память во имя будущего" и так далее.

В настоящее время перед этнокультурными объединениями Ассамблеи стоят большие цели и задачи. По мнению представителей АНК, главное ее достижение в том, что этническое и культурное многообразие Казахстана стало их стратегическим ресурсом. Этническая идентификация – один из первичных и базовых уровней самосознания человека. В нашей стране это признается, и никто не нацелен на то, чтобы кто-то менял свою этническую принадлежность. Этническая идентичность больше связана с культурой, с этой точки зрения гражданам Казахстана предоставлены равные возможности развивать свои традиции, язык, религию и культурное наследие.

Но есть более общая и объединяющая идентификация: граждане Казахстана – единый народ. То есть осознание принадлежности к единой стране, единой политической нации, самостоятельный выбор общего будущего.

Пройдя долгий путь исторического развития, современный Казахстан представляет собой уникальную территорию, где в мире и согласии живут представители более ста этнических групп. Единый казахстанский народ имеет бесценный опыт по сохранению мира и ведению межэтнического диалога, что отличает нас от многих других государств. Главной чертой казахстанской модели развития общества стало создание действенных механизмов диалога и доверия, что позволяет этнополитике чутко реагировать на изменение ситуаций, вырабатывать своевременные меры и совершенствоваться дальше. Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов

Особое внимание уделяет АНК изучению, продвижению и популяризации государственного языка среди представителей разных национальностей, проживающих в нашей стране. В этом процессе активно задействован потенциал всех этнокультурных объединений и общественных структур АНК во главе с РОО "Ассамблея жастары".

В составе "Ассамблеи жастары" сотрудничают шесть тысяч молодых людей, которые содействуют и мотивируют своих сверстников в изучении государственного языка. В рамках семи приоритетных направлений нашей деятельности реализуется проект "Бірлік тілі", во всех регионах страны запущена акция "Қазақша tea-talk" по интенсивному изучению госязыка. Член АНК, председатель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

По информации общественного деятеля, в настоящее время в 40 домах дружбы работают воскресные школы по обучению и продвижению государственного языка. Всего в Казахстане при этнокультурных объединениях функционирует более 170 таких школ и в подавляющем большинстве из них – 124-х – есть курсы по изучению казахского языка.

Кроме этого, среди молодежи этносов реализуются такие крупные республиканские культурно-просветительские проекты, как "Мың бала", форум "Ұлы даланың ұлтаралық тілі", "Духовно-культурная популяризация многообразия казахстанских этносов", языковая школа для этнокультурных объединений АНК и другие. Также с 2019 года во всех регионах организованы и работают дискуссионные клубы "Мәміле".

Что касается общественного института АНК, то, помимо советов матерей и молодежного движения, здесь созданы советы общественного согласия, научно-экспертный совет, волонтерское движение и медиаторы, которые также проводят многоплановую работу и охватывают практически все слои общества. Они непосредственно вовлечены в системную перезагрузку гражданского общества, реализацию и разъяснение политических реформ, идеалов и ценностей Нового Казахстана. 11 членов Ассамблеи включены в состав Национального курултая.

Последние годы активизирована деятельность молодежного крыла АНК. Как рассказал Тимур Джумурбаев, республиканским общественным объединением "Ассамблея жастары" определены шесть магистральных направлений – "Social Assembly", "Бірлік тілі", "Ел мұрасы", "Таза орта", "Қасиетті парыз" и "Jastar media", в рамках которых с начала года проведено около 500 разноформатных мероприятий с общим охватом более 100 тысяч человек.

– Проект "Social Assembly" направлен на социальную поддержку молодежи, повышение уровня образования и помощь в трудоустройстве, он реализуется в формате "молодые учат молодых", – рассказывает Тимур Джумурбаев. – В регионах, в особенности в моногородах и сельской местности, проводятся встречи self-made лидеров с молодежью. "Бірлік тілі" предусматривает развитие государственного языка как языка межэтнического общения и проходит в формате нетворкинг-площадки speaking-club, где молодежь разных этносов может практиковать казахский язык. В "Ел мұрасы" входит программа сохранения и изучения историко-культурного наследия – материальных и нематериальных объектов истории, культуры, архитектуры, искусства. "Таза орта" занимается защитой экологии и окружающей среды, организовывает мероприятия по благоустройству и уборке городских территорий, объектов культуры и истории, закладываются скверы "Единство народа", очищаются прибрежные территории и природные родники. "Қасиетті парыз" нацелен на военно-патриотическое воспитание, продвижение образов казахстанских героев, повышение престижа воинской службы среди этносов. В рамках "Jastar media" создаются медиа-проекты и повышается медиа-грамотность.

Одной из главных задач АНК является воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма через призму преемственности поколений. Недавно по инициативе "Ассамблеи жастары" представители этнокультурных объединений в Павлодарской области встретились с председателем совета старейшин "Аксакалдар алкасы" Василием Григорьевичем Раком. Мы обсудили с ним вопросы взаимодействия молодежи и аксакалов, поделились мнениями по актуальным для нас событиям, подняли вопрос о важности изучения государственного языка. Василий Григорьевич призвал молодежь к активной гражданской позиции, неустанному труду и непрерывному обучению. Подобные встречи будут проводиться на регулярной основе. Руководитель Павлодарского областного представительства "Ассамблеи жастары" Рамиль Смаилов

Большой блок работы проводится по линии совета матерей АНК. Советы рассматриваются как важный институт пропаганды семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и единства, как площадка широкой межэтнической коммуникации. Они вносят весомый вклад в решение таких общественно значимых проблем, как бракоразводный процесс, безработица среди женщин, суициды, девиантное поведение.

К примеру, сейчас республиканским советом матерей АНК реализуется проект "Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт", направленный на духовное воспитание и всестороннее развитие матерей. В первом полугодии было проведено 345 мероприятий, в которых приняли участие порядка 84 тысяч человек.

Фото: Facebook/Рустам Кайрыев

Как отметил член АНК, руководитель Уйгурского этнокультурного объединения Рустам Кайрыев, в 2012 году постановлением правительства третье воскресенье сентября в Казахстане стало Днем матери.

В этом году ровно 10 лет, как отмечается этот праздник. В рамках проекта "Мудрые красавицы степи" на днях в музее Карасайского района Алматинской области прошел фестиваль "Уважайте матерей, люди!", в котором приняли участие гости из Кыргызстана. Были организованы парад старинных и современных женских платьев, художественные выступления бабушек, которые в своих номерах прославляли нашу страну, а также артистов. Руководитель ансамбля "Белые бабушки" Кумис Кемельбекова и председатель регионального Совета матерей Гульзира Станкулова представили спектакль с участием 40 матерей. Член АНК, руководитель Уйгурского этнокультурного объединения Рустам Кайрыев

Особое место в приоритетных направлениях работы АНК занимает правозащитная деятельность.

В этом плане совместно с Уполномоченным по правам человека в РК выработан план конкретных действий, предусматривающий тесное взаимодействие экспертного сообщества в области прав человека и межэтнических отношений; обмен информацией и информационно-просветительская деятельность; взаимное обучение и консультирование по вопросам межэтнических отношений и обеспечения фундаментальных прав человека; проведение совместных диалоговых площадок по повышению правовой грамотности населения и многое другое. Член АНК, председатель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев

Совместные действия общественных структур АНК и Уполномоченного по правам человека включают в себя встречи с населением, выезды мобильных групп в регионы, прием граждан, рассмотрение обращений по медиации. Кроме того, проводится комплекс обучающих семинаров и тренингов по разъяснению государственных механизмов в правозащитной сфере.

– На данный момент мы приступили к реализации совместных мероприятий, – отметил Тимур Джумурбаев. – Например, в начале августа представители Уполномоченного по правам человека приняли участие в республиканском Дне открытых дверей кабинета медиации. Мы и дальше будем тесно взаимодействовать в решении правовых вопросов граждан и в целом населения страны. Интеграция усилий этнокультурных и общественных структур АНК помогает достигать поставленных целей и задач.

По мнению членов АНК и общественных советов, большинство казахстанцев видят в будущем свою страну многонациональной, образованной, где многие граждане будут владеть минимум тремя языками – казахским, русским и английским.

В проведенном во втором квартале этого года социологическом опросе 94% респондентов расценивают межэтническую ситуацию как благополучную и спокойную, в том числе среди казахов – 94,3%, среди русских – 93,5%. Положительно относятся к представителям других этносов 91% казахов и 95% русских. Государственную политику по сохранению межэтнического согласия в Казахстане поддерживают 88% казахстанцев.

На базе Института этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития создан Центр этномедиации для организации соответствующих курсов. Разработана учебная программа, которая в пилотном режиме была апробирована в Жамбылской области. Обучением будут охвачены все регионы страны, в первую очередь, наиболее полиэтничные.

В настоящее время ведется подготовка этномедиаторов-переговорщиков, проводятся курсы для привития медиативных навыков представителям власти на местах. По словам Рустама Кайрыева, этномедиация будет выстроена по трехуровневой системе.

Первый уровень – подготовка топовых переговорщиков. Они будут обладать высокой квалификацией в вопросах кризисных коммуникаций и привлекаться к разрешению наиболее острых и резонансных инцидентов. Второй уровень – подготовка этномедиаторов ЭКО и лидеров общественного мнения в потенциально конфликтных регионах. Обучением в рамках данного направления должны быть охвачены действующие медиаторы, члены советов общественного согласия и других структур АНК, представители ЭКО, лидеры общественного мнения и иные лица, которые могут быть использованы в урегулировании конфликтных ситуаций. Третий уровень – обучение районных и сельских акимов, полицейских, прокуроров навыкам медиации в кризисных ситуациях. Член АНК, руководитель Уйгурского этнокультурного объединения Рустам Кайрыев

Большая часть мероприятий по линии АНК проводится в домах дружбы. Они есть во всех регионах Казахстана, в общей сложности их насчитывается около 40. В них расположены кабинеты этнокультурных объединений, музеи, библиотеки, курсы обучения государственному языку, кабинет медиаторов, советы общественного согласия, матерей, научно-экспертные группы, хореографические залы, клубы психологической поддержки матерей, творческие центры, студии звукозаписи, конференц-залы, центры координации благотворительной деятельности.

– На сегодня работа домов дружбы переформатирована в качестве проектных и ресурсных центров для народных проектов АНК, – резюмировал Тимур Джумурбаев. – Здесь активно проводится работа по вовлечению этнокультурных объединений в мероприятия прикладного характера.