Эндокринолог перечислила продукты для снятия стресса

Некоторые продукты помогут справиться с плохим настроением и стрессом, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Испытывающим стресс или же страдающим от осенней хандры необходимо обратить внимание на морепродукты, а также семена подсолнуха, которые помогут справиться с подобными настроениями. Об этом рассказала ведущий специалист по эндокринологии и диетолог Ирина Линдунен в беседе с "Газетой.ru".

Моллюски богаты аминокислотами, такими как таурин, который улучшает настроение. Также они богаты витамином В12, цинком, медью, марганцем и селеном, которые влияют на наше настроение. Если вас одолела осенняя хандра или вы испытываете стресс, эти продукты должны быть включены в ваш рацион. Специалист по эндокринологии и диетолог Ирина Линдунен

Эндокринолог также добавила, в семечках подсолнечника содержится витамин E, которые способен улучшить настроение.

Этот жирорастворимый витамин оказывает мощный антиоксидантный эффект. А хронический стресс иногда бывает связан с дефицитом витамина Е. Специалист по эндокринологии и диетолог Ирина Линдунен

Для снятия стресса в рацион следует включить яйца, петрушку и чеснок, отметила специалист. Также бороться с симптомами депрессии помогают брокколи, сладкий батат и нут.

Что касается напитков, то для расслабления отлично подойдет настой ромашки. Растение уменьшит тревожность и будет бороться с депрессивным состоянием. Также ромашку можно пить перед сном для улучшения качества сна.