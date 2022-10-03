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Авто смяло после лобового столкновения на трассе в Костанайской области

Авто смяло после лобового столкновения на трассе в Костанайской области Фото: ДП Костанайской области
3 октября на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Водитель Audi возле поселка Талапкер выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Audi доставлены в больницу.

Как отметили в полиции, предварительная причина аварии – техническая неисправность автомобиля Audi.

Начато досудебное расследование.

ДТП

Фото: ДП Костанайской области

ДТП

Фото: ДП Костанайской области

23 августа автомобиль Mercedes смяло после ДТП на трассе Алматы – Кокпек – Коктал. Водитель погиб на месте происшествия.

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