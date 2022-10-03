Авто смяло после лобового столкновения на трассе в Костанайской области
Фото: ДП Костанайской области
3 октября на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.
Водитель Audi возле поселка Талапкер выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров Audi доставлены в больницу.
Как отметили в полиции, предварительная причина аварии – техническая неисправность автомобиля Audi.
Начато досудебное расследование.
Фото: ДП Костанайской области
23 августа автомобиль Mercedes смяло после ДТП на трассе Алматы – Кокпек – Коктал. Водитель погиб на месте происшествия.
Фото: ДП Костанайской области
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