Авто смяло после лобового столкновения на трассе в Костанайской области

3 октября на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Водитель Audi возле поселка Талапкер выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Audi доставлены в больницу.

Как отметили в полиции, предварительная причина аварии – техническая неисправность автомобиля Audi.

Начато досудебное расследование.

Фото: ДП Костанайской области

Фото: ДП Костанайской области