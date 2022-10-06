Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тенге продолжает укрепляться на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,75 тенге, снизившись еще на 1,28 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также понизился до 7,79 тенге (-0,14).

Торгов по китайскому юаню и евро не проводилось. Курс юаня установлен Нацбанком в 66,08 тенге, евро – 466,68 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-475 тенге, евро – по 459-466 тенге, российские рубли – по 7,3-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 октября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,2% и составили до 93,59 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре выросли на 0,3%, до 87,98 долларов за баррель.

Читайте также

Курсы валют на 6 октября в обменниках Казахстана

Курс доллара продолжает снижаться на торгах

Налоговая сократила срок разблокировки арестованных счетов

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Супружескую пару выдворили за двойное гражданство
Пожилую супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство
курсы валют
Курсы валют на 6 октября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления