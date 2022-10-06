Тенге продолжает укрепляться на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,75 тенге, снизившись еще на 1,28 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также понизился до 7,79 тенге (-0,14).

Торгов по китайскому юаню и евро не проводилось. Курс юаня установлен Нацбанком в 66,08 тенге, евро – 466,68 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-475 тенге, евро – по 459-466 тенге, российские рубли – по 7,3-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 октября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,2% и составили до 93,59 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре выросли на 0,3%, до 87,98 долларов за баррель.